Microsoft veri merkezini suya batırdı, başarılı oldu!

Veri merkezleri sağlıklı bir şekilde çalışabilmek için uygun ortama sahip olmak zorunda. Bunun için şirketler yeni yeni veri merkezleri inşa ediyorlar. Bu da hem veri merkezi kirliliğine neden oluyor hem de rutubet gibi üstünde uğraşılması gereken can sıkıcı sorunlara yol açıyor. Microsoft'un ise yeni bir veri merkezi çözümü var. Microsoft'un çözümü 2018 yılına kadar uzanıyor ve Project Natick adını taşıyor.

MİCROSOFT VERİ MERKEZİNİ SU ALTI VERİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

The Verge'ün haberine göre Project Natick testi kapsamında Microsoft, bundan 2 yıl önce 864 sunucuyu ve 27.6 petabyte depolama alanına sahip bir veri merkezini İskoç denizinin derinliklerine bıraktı. Evet, veri merkezi su ve hava geçirmez bir tüpün içinde suyun altına gömüldü. Microsoft, 2 yılın ardından ise suyun altında bıraktığı veri merkezini karaya çıkarttı. Testin sonuçları ise oldukça şaşırtıcıydı.

PROJECT NATİCK DAHA AZ BOZULDU

Microsoft, Project Natick'in karadaki veri merkezlerine kıyasla 8'de 1 oranında daha az bozulduğunu söyledi. Ayrıca sunucuların çalışmasıyla birlikte çıkan ısı probleminin, veri merkezinin suyun altında bulunmasından dolayı bir sorun olmaktan çıktığı görüldü. Bu da su altı veri merkezinin daha az maliyetli olduğunun ve daha az tamire ihtiyaç duyduğunun bir göstergesi olarak hafızalardaki yerini aldı. Peki Microsoft neden böyle bir işe kalkıştı?