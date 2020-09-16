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Microsoft veri merkezini suya batırdı, başarılı oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

Microsoft, Project Natick testini tamamladı. 2018 yılında başlayan Project Natick ile birlikte Microsoft'un 864 sunucu bulunan veri merkezi İskoç denizinin derinliklerine gömülmüştü. Microsoft, 2 yıldır suyun altında bulunan veri merkezini dışarı çıkarttı ve testin sonuçlarını açıkladı.

Microsoft veri merkezini suya batırdı, başarılı oldu!

Veri merkezleri sağlıklı bir şekilde çalışabilmek için uygun ortama sahip olmak zorunda. Bunun için şirketler yeni yeni veri merkezleri inşa ediyorlar. Bu da hem veri merkezi kirliliğine neden oluyor hem de rutubet gibi üstünde uğraşılması gereken can sıkıcı sorunlara yol açıyor. Microsoft'un ise yeni bir veri merkezi çözümü var. Microsoft'un çözümü 2018 yılına kadar uzanıyor ve Project Natick adını taşıyor.

MİCROSOFT VERİ MERKEZİNİ SU ALTI VERİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

The Verge'ün haberine göre Project Natick testi kapsamında Microsoft, bundan 2 yıl önce 864 sunucuyu ve 27.6 petabyte depolama alanına sahip bir veri merkezini İskoç denizinin derinliklerine bıraktı. Evet, veri merkezi su ve hava geçirmez bir tüpün içinde suyun altına gömüldü. Microsoft, 2 yılın ardından ise suyun altında bıraktığı veri merkezini karaya çıkarttı. Testin sonuçları ise oldukça şaşırtıcıydı.

su altı veri merkezi

PROJECT NATİCK DAHA AZ BOZULDU

Microsoft, Project Natick'in karadaki veri merkezlerine kıyasla 8'de 1 oranında daha az bozulduğunu söyledi. Ayrıca sunucuların çalışmasıyla birlikte çıkan ısı probleminin, veri merkezinin suyun altında bulunmasından dolayı bir sorun olmaktan çıktığı görüldü. Bu da su altı veri merkezinin daha az maliyetli olduğunun ve daha az tamire ihtiyaç duyduğunun bir göstergesi olarak hafızalardaki yerini aldı. Peki Microsoft neden böyle bir işe kalkıştı?

MİCROSOFT PROJECT NATİCK İLE SORUNLARA ÇÖZÜM BULDU

Project Natick ile veri merkezini suyun altında test eden Microsoft'un, karadaki veri merkezlerinin rutubetinden ve korozyon sorunlarından kaçınmak için böyle bir çözüm ürettiği ifade ediliyor. Zira bu sorunlar, veri merkezi sahiplerinin başına yüksek masraflar açabiliyor. Buna ek olarak, veri merkezlerinin kıyaya yakın bölgelerde olması, kullanıcıların sunuculara daha kolay erişim sağlanmasını sağlayabiliyor. Bu da Microsoft'un çözüm üretmesindeki temel nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Project Natick

Su altı veri merkezini oluşturan Project Natick ekibi, şimdi ise yeni bir incelemenin peşinde. Ekip, emekli olma vakti gelen sunucuların geri dönüştürülme işlemini incelemeye başlayacak.

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