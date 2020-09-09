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Microsoft, Xbox Series S'in çıkış tarihi ve özelliklerini bir videoyla paylaştı!

OYUN HABERLERİ  | 09.09.2020 14:17 | Son Güncelleme

Xbox Series S, Xbox resmi Twitter hesabı üzerinden resmileşti. Xbox YouTube hesabı bugün ise ilk görseli paylaşılan ve fiyatı açıklanan Xbox Series S'in yeni bir videosunu paylaştı. Bu video ile Microsoft, uygun fiyatlı oyun konsolu Xbox Series S'in çıkış tarihini ve özelliklerini açıkladı.

Microsoft, Xbox Series S'in çıkış tarihi ve özelliklerini bir videoyla paylaştı!

Xbox Series S artık resmen geliyor. Böyle diyebilmemizin sebebi ise Xbox resmi Twitter hesabı. Zira, dün sürpriz bir tweet atan hesap, Xbox Series S'in ilk görüntülerini paylaştı ve uygun fiyatlı oyun konsolunun fiyatını açıkladı. Fakat Xbox resmi Twitter hesabının paylaşımı bundan ibaretti. Yani Xbox Series S için herhangi bir çıkış tarihi verilmedi. Üstelik Xbox Series X'in küçük kardeşinin özellikleri de belirsizdi. Xbox, 'yakında' diyerek ipucunu vermişti ancak hiç kimse Xbox'ın yakından kastının bu kadar yakın olacağını tahmin etmiyordu.

Xbox Series S özellikleri

MİCROSOFT'TAN XBOX SERİES S İÇİN YENİ BİLGİLER İÇEREN VİDEO

Microsoft'a bağlı Xbox YouTube hesabı, Xbox Series S'in yeni bir videosunu yayınladı. Yayınlanan videoda, Xbox Series S'in yeni görüntülerine ve özelliklerine yer verildi. Buna göre, Xbox Series S tıpkı PlayStation 5 Digital Edition gibi disksiz bir oyun konsolu olacak. Ray Traycing desteği ile öne çıkan Xbox Series S, 1440p çözünürlükte 120 FPS oyun oynatabilecek. Düşük gecikme süresi, 4K stream özelliği ve oyun çözünürlüğünü 4K'ya yükseltme gibi özellikler de Xbox Series S'te bulunacak.

İŞTE XBOX SERİES S'İN ÇIKIŞ TARİHİ

Xbox Series S'in çıkış tarihi, paylaşılan videoya göre 10 Kasım olarak belirlenmiş durumda. Son sızıntılar, Xbox Series X'inde 10 Kasım'da satışa sunulacağını söylüyordu. Xbox Series S'in çıkış tarihinin açıklanması ile birlikte her iki konsolun aynı anda satışa çıkacağı söylentisinin ayyuka çıktığını belirtelim.

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