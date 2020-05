Microsoft Xbox Series X'in resmi oyun logosunu paylaştı!

Xbox Series X, bugün (7 Mayıs) TSİ 18:00'da yapılacak Xbox Insider etkinliği ile ilk kez nasıl bir performans gösterdiğini bizlere gösterecek. Bu etkinlik öncesi ise heyecanlı bir bekleyiş var. Bu heyecanlı bekleyiş, Xbox resmi Twitter hesabının yaptığı bir paylaşımla daha da artmış durumda.

Xbox Twitter resmi hesabı, Xbox'ın yeni ''Xbox Series X için optimize edilmiştir'' logosunu paylaştı. Bu logo, paylaşıma göre Assassin's Creed Valhalla gibi konsola gelecek ve konsola özel olarak optimizasyonu sağlanmış her yeni oyunda kullanılacak.

Every game you’ll see on #InsideXbox tomorrow will be Xbox Series X Optimized. Spoilers, you’re going to see this badge a lot.



You ready? We’re ready. pic.twitter.com/pzSJmUvNUp