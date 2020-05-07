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Microsoft Xbox Series X'in resmi oyun logosunu paylaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2020 15:21 | Son Güncelleme

Microsoft, Xbox Series X'in oynanış videosunun yayınlanacağı Xbox Insider etkinliği öncesi yeni bir paylaşım daha yaptı. Microsoft'un resmi Xbox hesabı, Xbox Series X'in resmi oyun logosunu görücüye çıkardı.

Microsoft Xbox Series X'in resmi oyun logosunu paylaştı!

Xbox Series X, bugün (7 Mayıs) TSİ 18:00'da yapılacak Xbox Insider etkinliği ile ilk kez nasıl bir performans gösterdiğini bizlere gösterecek. Bu etkinlik öncesi ise heyecanlı bir bekleyiş var. Bu heyecanlı bekleyiş, Xbox resmi Twitter hesabının yaptığı bir paylaşımla daha da artmış durumda.

''XBOX SERİES X İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞTİR''

Xbox Twitter resmi hesabı, Xbox'ın yeni ''Xbox Series X için optimize edilmiştir'' logosunu paylaştı. Bu logo, paylaşıma göre Assassin's Creed Valhalla gibi konsola gelecek ve konsola özel olarak optimizasyonu sağlanmış her yeni oyunda kullanılacak.

XBOX INSİDER ETKİNLİĞİ SAAT KAÇTA?

Xbox Series X'in yeni logosu için tweet'te, “Spoiler! Bu logoyu artık çok göreceksiniz.” ifadesi yer alıyor. Xbox Series X in oynanış videosunun yayınlanacağı Xbox Insider etkinliği, bu akşam saat 18:00'da YouTube, Twitter, Facebook, Twitch ve Mixer gibi platformlar üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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