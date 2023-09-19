Microsoft Xbox Series X/S için yenilenmiş sürümler iddiası ortaya çıktı! Ne zaman çıkacaklar, özellikleri ve fiyatları nasıl olacak?

Microsoft, Xbox Series S ve Xbox Series X isimli iki oyun konsoluyla Sony'nin PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ıyla rekabet ediyor. Ancak son günlerde her iki şirketin konsollarını ne zaman yenileyeceği merak ediliyor. Bu konuda bir PlayStation 5 Pro beklentisi bulunsa da Microsoft tarafı da iddialara göre kolları sıvamış durumda.
The Verge'ün haberinde yer alan iddialara göre Microsoft, Xbox Series X konsolunu 2024 yılında yeni bir tasarım ve özelliklerle yenilemeyi planlıyor ve Brooklin kod adıyla anılan ve henüz duyurulmamış olan olası bir konsol yenilemesi, bu hafta belgelerde yanlışlıkla ortaya çıktı. Bu konsol yenilemesinin Xbox Series X için olduğu öne sürülmekte.
Belgelere dayandırılan iddialarda, yeni Xbox Series X'in tasarımının mevcut konsoldan çok daha dairesel göründüğü ve disk sürücüsü olmadan gönderileceği söyleniyor. Ayrıca belgelerde yenilenmiş konsol için 2TB depolama alanı, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 desteği, yüzde 15 oranında azaltılmış enerji tüketimi, USB-C bağlantı noktası ve tamamen yeni bir kumandadan bahsedildiği belirtiliyor.
Aynı haberde yer alan diğer iddialara göre ise;
Haberdeki iddiaya göre Microsoft, 2024'te 1 TB depolama alanına, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 desteğine sahip yenilenmiş bir Xbox Series S de çıkarabilir. Ayrıca bu yenilemenin, yeni Xbox kumandasını da içereceği söyleniyor.
Microsoft'un bu yeni Xbox Series S yenilemesini 2024 Eylül ayında, Xbox Series X yenilemesini ise 2024 Kasım ayında piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.
Şirketin yenilenmiş Xbox Series X için 499 dolarlık; yenilenmiş Xbox Series S için ise 299 dolarlık bir fiyat hedeflediği söyleniyor.