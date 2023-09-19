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Microsoft Xbox Series X/S için yenilenmiş sürümler iddiası ortaya çıktı! Ne zaman çıkacaklar, özellikleri ve fiyatları nasıl olacak?

19.09.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S konsolunu yakında yenilemeyi planlıyor olabilir. Bu konuda bazı iddialar ortaya çıktı. Peki iddialara göre Xbox Series X ve Xbox Series S'in yenilenmiş sürümleri ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatları nasıl olacak?

Microsoft Xbox Series X/S için yenilenmiş sürümler iddiası ortaya çıktı! Ne zaman çıkacaklar, özellikleri ve fiyatları nasıl olacak?

Microsoft, Xbox Series S ve Xbox Series X isimli iki oyun konsoluyla Sony'nin PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ıyla rekabet ediyor. Ancak son günlerde her iki şirketin konsollarını ne zaman yenileyeceği merak ediliyor. Bu konuda bir PlayStation 5 Pro beklentisi bulunsa da Microsoft tarafı da iddialara göre kolları sıvamış durumda.

XBOX SERIES X VE XBOX SERIES S YAKINDA YENİLENİYOR MU?

The Verge'ün haberinde yer alan iddialara göre Microsoft, Xbox Series X konsolunu 2024 yılında yeni bir tasarım ve özelliklerle yenilemeyi planlıyor ve Brooklin kod adıyla anılan ve henüz duyurulmamış olan olası bir konsol yenilemesi, bu hafta belgelerde yanlışlıkla ortaya çıktı. Bu konsol yenilemesinin Xbox Series X için olduğu öne sürülmekte.

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Belgelere dayandırılan iddialarda, yeni Xbox Series X'in tasarımının mevcut konsoldan çok daha dairesel göründüğü ve disk sürücüsü olmadan gönderileceği söyleniyor. Ayrıca belgelerde yenilenmiş konsol için 2TB depolama alanı, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 desteği, yüzde 15 oranında azaltılmış enerji tüketimi, USB-C bağlantı noktası ve tamamen yeni bir kumandadan bahsedildiği belirtiliyor.

Aynı haberde yer alan diğer iddialara göre ise;

  • Yeni oyun kumandasının kod adı Sebille ve kumanda bu yıl içinde duyurulacak.
  • Kumanda, gyro desteği için bir ivmeölçer içerecek.
  • Kumanda, iki tonlu bir renk düzenine sahip olacak.
  • Kumanda, doğrudan bulut bağlantısını, Bluetooth 5.2'yi ve muhtemelen güncellenmiş bir "Xbox Wireless 2" bağlantısını destekleyecek.
  • Kumanda, daha sessiz düğmelere ve başparmak joystiklerine ve şarj edilebilir ve değiştirilebilir bir pile sahip olacak.
  • Kumanda, modüler başparmak joystiklerine sahip olacak ve uyandırmak için kaldırılabilecek.
  • Kumandanın fiyatı 69,99 dolar olarak hedefleniyor.

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XBOX SERIES S...

Haberdeki iddiaya göre Microsoft, 2024'te 1 TB depolama alanına, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 desteğine sahip yenilenmiş bir Xbox Series S de çıkarabilir. Ayrıca bu yenilemenin, yeni Xbox kumandasını da içereceği söyleniyor.

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ÇIKIŞ TARİHİ, FİYATLAR... İŞTE İDDİALAR!

Microsoft'un bu yeni Xbox Series S yenilemesini 2024 Eylül ayında, Xbox Series X yenilemesini ise 2024 Kasım ayında piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.

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Şirketin yenilenmiş Xbox Series X için 499 dolarlık; yenilenmiş Xbox Series S için ise 299 dolarlık bir fiyat hedeflediği söyleniyor.

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