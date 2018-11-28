Mide bulandıran olay! Kabusu yaşattılar

Kıbrıs Manşet'ten Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde 14 yaşındaki kızla 2 kez cinsel ilişkiye giren sanık Gökhan Yoldaş ile yine ayni kızla 1 kez cinsel ilişkiye giren sanık Murat Kasım Panoğlu hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. “16 yaşından küçük çocuklara cinsel tecavüz”, “Cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Yoldaş Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından 20 ay hapis cezasına çarptırılırken, ayni davalardan yargılanarak suçlu bulunan sanık Panoğlu ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 yaşındaki müşteki kız 9 Şubat 2018 tarihinde saat 21:00 saatlerinde arkadaşını aramış ve arkadaşının Palm Beach’te olduğunu öğrenip arkadaşının yanına gitmişti.

ÖNCE MARKETE UĞRADILAR

Kız arkadaşı ve sanık Murat Kasım Panoğlu ile Palm Beach’te buluşmuş ardından ise sanık Panoğlu’nun kullanımındaki araç ile oradan ayrılmışlardı. Sanık Panoğlu, arkadaşı sanık Gökhan Yoldaş’ı telefonla arayarak buluşmak için anlaşmışlar ve Tuzla’da buluşup bir marketten ise bira, çerez ve sigara alarak Çayırova’ya gitmişlerdi. Kız arkadaşı ve sanık Panoğlu ile Yoldaş Mağusa’ya geri dönerken Bedis Ormanına gitmişler ve müşteki kız ile Yoldaş araçtan inerek ormanlık alana yürüyüp burada cinsel ilişkiye girmişlerdi. Akabinde sanık Yoldaş ile Panoğlu, müşteki kız ile kız arkadaşını alarak Mağusa’da faaliyet gösteren bir otele gitmiş ve 102 ile 108 numaralı odaları kiralamışlardı.