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Mide bulantısı hamilelik belirtisi olabilir mi?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 03.03.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Hamilelik testleri ve ultrason, hamile olup olmadığınızı belirlemenin tek yolu olsa da, dikkat edebileceğiniz başka belirti ve semptomlar da vardır. Hamileliğin en erken belirtileri, kaçırılan bir adetten daha fazlasıdır. Ayrıca sabah bulantısı, koku hassasiyeti ve yorgunluğu da içerebilirler. Bununla birlikte mide bulantısı da hamilelik belirtisi olabilir.

Mide bulantısı hamileliğin en önemli belirtilerindendir. HCG hormonu, döllenmeyi takip eden ilk 6 gün içerisinde yükselmeye başlar. Bir hafta içerisinde katlanarak yükselmeye devam eder. HCG hormonu, 10. haftada en yüksek seviyeye ulaşır.

HCG'nin yükselmeye başlamasıyla birlikte, birçok anne adayında şiddetli bulantı ve kusma başlar. Bulantı ve kusmanın dereceleri de her anne adayına göre değişmektedir. Bir kısım hastalar, hastaneye yatırılarak tedavi edilecek düzeyde bulantı ve kusma yakınmasıyla karşılaşırlar. Bir kısım hastalar da diyet önerileriyle hayatını idame ettirebilecek şekilde olurlar.

Bulantı ve kusmaların aşırı olduğu hastalarda, gebeliğin devamında genellikle problem yaşanmamaktadır. HCG hormonunun düzenli yükseldiğinin işaretlerinden bir tanesi olmaktadır.

KOKU HASSASİYETİ KUSMAYI TETİKLEYEBİLİR

Koku hassasiyeti, çoğunlukla kendi kendine bildirilen erken gebelik belirtisidir. İlk üç aylık dönemde koku hassasiyeti hakkında çok az bilimsel kanıt var. Ancak koku hassasiyeti mide bulantısı ve kusmayı tetikleyebileceği için önemli olabilir. Ayrıca bazı yiyecekler için güçlü bir tiksinti yaratabilir.

Bununla birlikte hormonlar, mideniz ve yemek borusu arasındaki kapakçığın gevşemesine neden olabilir. Bu, mide asidinin sızmasına ve mide ekşimesine neden olmasına izin verir .

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mide bulantısı
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