Mide ekşimesi neden olur, nasıl geçer? Mide ekşimesine ne iyi gelir?

Mide ekşimesi kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Gece uykuda özellikle şiddetli mide ekşimesi, uyku kalitesini düşürebilir ve hâlsizlik hissine neden olabilir. Ayrıca yemek yemekten kaçınma veya belirli yiyeceklerden kaçınma gibi davranışlar beslenme dengesizliklerine ve kilo kaybına yol açabilir.

Mide ekşimesi neden olur?

Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkar. Mide ekşimesinin ana nedenleri arasında şunlar bulunur:

Alt özofageal sfinkterin zayıflaması veya gevşemesi

Aşırı yemek yeme, hızlı yemek yeme, yatmadan hemen önce yemek yeme

Kilo problemleri

Hamilelik

Sigara içmek

Bazı ilaçların yan etkisi

Mide ülseri, reflü gibi bazı hastalıklar

Mide ekşimesi nasıl geçer?

Mide ekşimesine ne iyi gelir konusunda bazı ev ilaçları ve yaşam tarzı değişiklikleri etkili olabilir. Örneğin yatmadan en az 2-3 saat önce yemek yemek, mide ekşimesini azaltabilir. Yatağınızın başını yükseltmek de gece mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasını önleyebilir. Ayrıca, asitli, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, mide ekşimesini azaltabilir. Evde mide ekşimesine ne iyi gelir sorusunun yanıtı şöyledir:

Asitli, yağlı, baharatlı, çikolatalı ve kafeinli yiyecek ve içeceklerden kaçının.

Küçük ve sık yemekler tüketin, büyük öğünlerden kaçının.

Yatmadan en az 2-3 saat önce yemek yemeyi deneyin.

Yemekten sonra hemen yatmayın, bir süre dik pozisyonda kalın.

Yatağınızın başını yükseltmek için yastıklar kullanın, bu mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasını engelleyebilir.

Zencefilin mideyi sakinleştirici ve asit salgısını azaltıcı özellikleri vardır. Çay veya taze zencefil parçaları tüketebilirsiniz.

Papatya çayı mideyi yatıştırabilir ve sindirimi kolaylaştırabilir.

Aloe vera suyu, mideyi rahatlatabilir ve mide ekşimesi semptomlarını azaltabilir.

1 bardak suya 1 çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek içebilirsiniz. Elma sirkesi, mide asidini dengeler ve sindirimi kolaylaştırır.

1 bardak ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyerek çözelti yapın. Bu çözeltiyi yavaşça için, tuzlu su mide asidini nötralize edebilir.

Nane veya rezene çayı mideyi sakinleştirebilir ve sindirimi rahatlatabilir.

Yemekten sonra hafif bir yürüyüş yapın. Yatmadan önce hafif egzersizler yapmak, sindirimi hızlandırabilir.

Stres, mide ekşimesini tetikleyebilir. Yoga, meditasyon veya derin nefes egzersizleri gibi stres azaltma tekniklerini deneyin.

Dar kıyafetler giymek mideye baskı yapabilir ve mide ekşimesini artırabilir. Rahat kıyafetler tercih edin.

Sağ tarafınıza yatmak mide ekşimesini artırabilir, mümkünse sol tarafınıza veya sırt üstü yatın.

Hamilelikte mide ekşimesine ne iyi gelir?

Hamilelikte mide ekşimesi birçok anne adayını rahatsız eden yaygın bir sorundur. Bebek büyüdükçe mideye baskı yapması ve progesteron hormonunun artması bu sorunun nedenlerinden olabilir. Hamilelikte mide ekşimesine yapılabilecek şeyler şunlardır:

Küçük ve sık öğünler tüketmek

Asitli, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınıp sindirimi kolay yiyecekler yemek

Bol su içmek

Kahveden uzak durmak

Yatmadan 2-3 saat önce yemek yemeyi bırakmak

Yüksek yastık kullanmak

Rahat kıyafetler giymek

Probiyotik tüketmek

Zencefil tüketmek

Papatya çayı içmek

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





