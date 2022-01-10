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Mide şişkinliğine ve karın ağrısına son! 2 aşamalı eliminasyon diyetini uygularsanız...

10.01.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı gıdaları tükettikten sonra vücudumuzda rahatsız edici semptomlar gelişebiliyor. Bu noktada vücudumuz aslında o gıdaların bize iyi gelmediğini söylemeye çalışıyor. Eliminasyon diyeti ise vücudumuza iyi gelmeyen gıdaları tespit edebilmemize yardımcı olarak semptomları ortadan kaldırmaya ve sağlıklı bir bedene kavuşmamıza yardımcı oluyor. Peki, eliminasyon diyeti nedir ve nasıl uygulanır?

Mide şişkinliğine ve karın ağrısına son! 2 aşamalı eliminasyon diyetini uygularsanız...

Eliminasyon diyeti, her ne kadar kilo vermeye yardımcı olsa da aslında diğer diyetlerden oldukça farklı. Eliminasyon diyetinin asıl amacı, vücudun tolere edemediği gıdaları fark etmek ve o gıdaları diyetten çıkartarak yaşanan problemleri ortadan kaldırmak. Birkaç aşamadan oluşan bu diyeti uygulamak ise oldukça kolay ve zahmetsiz. Gelin, eliminasyon diyetini daha yakından tanıyalım.

ELİMİNASYON DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Eliminasyon diyetinin vücudun tolere edemediği gıdaları tespit etmeye yardımcı olduğundan söz etmiştik. İki aşama yürütülen tespit süreci ise aslında bazı gıdaların diyetten çıkartılması ve ardından tekrar eklenmesinden oluşuyor.

1. AŞAMA: ELİMİNASYON

  • İlk aşamada semptomlarınızı ortaya çıkartan gıdaları diyetinizden çıkartmak yer alıyor. Ayrıca eliminasyon diyeti esnasında kesinlikle tüketilmemesi gerekenler gıdalara uyulması gerekiyor.

  • Eliminasyon diyetinde tüketilmemesi gerekenler gıdaları şöyle sıralayabiliriz: Süt ve süt ürünleri, işlenmiş gıdalar ve yağlar, rafine şeker veya yapay tatlandırıcılar, glüten içeren gıdalar, yumurta, mısır, soya, alkol, kahve, çikolata, aroma ve koruyucu eklenmiş gıdalar

  • Bu aşamada tüketmenizde bir sakınca olmayan gıdalar ise şöyle: Mevsiminde yetiştirilmiş organik sebze ve meyveler (patlıcan, domates ve biber gibi gece gölgesi sebzeleri hariç), sağlıklı yağlar, baharatlar, çiğ kuruyemişler, bakliyatlar, glütensiz tahıllar, doğal olduğu bilinen sığır eti ve kümes hayvanları

  • Tüketmemeniz gereken ve bunların haricinde size iyi gelmediğini düşündüğünüz gıdaları diyetinizden 3 hafta boyunca uzak tutmalısınız.

2. AŞAMA: YENİDEN TANITMA

  • İkinci aşamada tüketmeyi bıraktığınız gıdaların her birini 2-3 gün arayla yavaş yavaş diyetinize eklemeye başlayın.

  • Herhangi bir besini tükettikten sonra semptomlar ortaya çıkarsa o gıdanın size iyi gelmediğini anlayabilirsiniz.

ELİMİNASYON DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eliminasyon diyetini uygularken tüketmeyi bıraktığınız gıdalar sebebiyle beslenme yetersizliği yaşamadığınızdan ve dengeli beslenmeye devam ettiğinizden emin olmalısınız. Bunun için mutlaka bir diyetisyenden yardım almalısınız. Ayrıca ikinci aşamada bazı gıdalar psikolojik olarak semptom yaşamanıza sebep olabilir. Bu sebeple belirtileri iyi gözlemlemeli, emin olmak için gıdayı tüketmeyi bıraktıktan sonra ikinci kez yeniden tanıtmayı deneyebilirsiniz.


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