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Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Mide yanmasına iyi gelen besinler!

13.07.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide yanması birçok insanın başına gelmiştir. Midede bir ağırlık varmış hissi yaratır, mideden kalbe doğru yayılan bir yanma hissi olur. Ağızda ekşi bir tat bırakır. Mide yanması sorunu yaşayan kişiler internette bu soruna çözüm yolları aramaktalar. Peki mide yanmasına neler sebep olur, nelere dikkat etmeliyiz? İşte mide yanmasına iyi gelen etkenler.

Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Mide yanmasına iyi gelen besinler!

Mide yanmalarında ilk madde stres beraberinde ise aşırı yemek yiyip mideyi rahatsız etmek geliyor. Mide yanması sorunuyla günlük yaşamını etkileyen bu duruma çareler aranıyor. İlaçla tedavinin yanında dikkat edilmesi gerek hususlar bulunuyor. Mide yanmasına iyi gelen maddeleri sizler için derledik. İşte mide yanmasına en iyi çözümler.

MİDE YANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide yanma hissi yemekten önce, yemek sırasında ya da yemekten belli bir süre sonra açığa çıkar. Besinler sindirim sırasında midedeki işlevini tamamlarken iç yüzeydeki zarın altında salgı hücreleri, besinlerin gerekli değişimini sağlamak üzere
uyarıyor. Bu sırada oluşan bir dengesizlik, aşırı asit ortamına ve midenin kendini koruyamamasına yol açıp yanma hissi yaratıyor.

MİDE YANMASINA ÇÖZÜMLER

Mide yanması sık yaşadığınız bir problem ise az ama sık beklenmeyi tercih edebilirisiniz. Tek seferde daha çok yemek yiyerek mideyi rahatsız etmek yerine porsiyonlarınızı küçültüp sık yemeyi deneyin. Yemekten sonra uzanmayın. Unutmayın, mide sıvısı yatay pozisyonu sevmez ve yanma hissi mide borusu yoluyla ağzınıza kadar gelebilir.

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YEMEK YEME ALIŞKANLIKLARINIZA DİKKAT EDİN

Ayaküstü değil, sofrada oturarak yiyin. Acele yemek mide işlevine zarar veriyor.
Ağzınıza küçük lokmalar almak midenin sindirim için gerekli salgıları daha kolay üretmesine yardımcı olur.

Lokmaları uzun uzun çiğneyin. Bu, midenizde şişkinlik ve ağırlık hissetmemenizi sağlayacaktır.

Sofradan tıkabasa doymadan kalkın. Mide boş bir torba olduğu için yemek yerken çiğnediğimiz besinler buraya ulaştıkça mide sürekli genişler. Eğer kemerinizi çok sıkmışsanız yanma hissi duymanız çok doğal. Bu nedenle ölçülü miktarda yemek yiyin.

Akşam öğününden hemen sonra damak kaçamakları yapmayın. Aksi takdirde mide gece boyunca çalışıp yorulacaktır. Şunu aklınızdan çıkarmayın ki, akşam yemeği ile uyku arası en az üç saat olmalıdır. Yani yemek yedikten en az 3 saat sonra yatın.

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UYKU POZİSYONLARINIZA DİKKAT EDİN

Gece yatarken sağ yana dönerek yatmayın. Besinin mideye girişi sağ taraftan gerçekleştiği için yedikleriniz yeterince hazmedilemeyip mide borusunda yanma hissi oluşabilir. Yemek yedikten sonra yere eğilmeniz gerekiyorsa dizlerinizi bükerek eğilin. Aksi takdirde mide işlevini gerektiği gibi yapamaz.Yiyecek ve içeceklerin çok sıcak ya da soğuk olması mide sıvısına zarar verebilir.

Bu nedenle yiyecek ve içeceklerin ılık olmasına özen gösterin.

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SİGARADAN UZAK DURUN

Sigaradan uzak durun. Mide yanmasını sigara içmeyerek durdurabilirsiniz.

MİDE YANMASI YAŞAMAK İSTEMİYORSANIZ BUNLARDAN UZAK DURUN

-Yağlı yiyecekler

-Çikolata

-Kafeinli, asitli içecekler

-Et suyu bulunan çorbalar

-Alkol

-Çiğ soğan, çiğ meyve

-Naneli şekerler

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MİDE YANMASINA İYİ GELEN BESİNLER

-Lahana

-Haşlanmış karnabahar

-Çiğ patates suyu

-Elma sirkesi

-Ispanak

-Mercimek, Fasulye, Bezelye

-Muz

-Ayran

-Badem

-Aloe vera suyu

-Elma

-Süt

-Karbonat

-Zencefil

-Bal

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MİDE YANMASINA İYİ GELEN ÇAYLAR

Yemeklerden sonra midedeki yanma hissini hafifletmek için çay: 1 tutam adaçayı, 1 tutam portakal yaprağı ve 1 tutam melisayı 1 fincan kaynar suda 5 dakika bekletin. Süzüp ılıtın. Balla tatlandırıp için.

Yatmadan önce yatıştırıcı çay: 25 gr portakal çiçeği, 15 gr şerbetçiotu, 15 gr akdiken, 15 gr melisa, 10 gr lavanta ve 20 gr nane yaprağını 2 bardak suda 3 dakika kaynatın. Ilıyınca süzüp biraz balla tatlandırarak günde 1 bardak için. Aşırı gerilimli durumlarda günde 3 bardak içebilirsiniz.

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