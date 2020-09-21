Midenizin verdiği sinyallere dikkat! O işaretler varsa...

Midenin verdiği ipuçları konusunda bilinçli olmak ve erken dönemde doktora başvurmak hayat kurtarıcı olabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Taşkesen, mide kanseri ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi. MİDENİZDEKİ AĞRININ NEDENİNİ ÖĞRENİN Mide kanseri hiçbir belirti vermeden ilerleyebilmektedir. Bu nedenle vücudun verdiği en küçük sinyal bile erken teşhis bakımından çok önemlidir. Mide kanserinin ilk bulguları arasında ağrı olmayabilir ancak özellikle yemeklerden sonra artan ağrılar dikkate alınmalıdır. Mide ağrısı; enfeksiyon, ishal, kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, reflü, safra veya böbrek taşı gibi bir çok nedenden kaynaklanabilmektedir. Ancak mide kanseri belirtisi olsun ya da olmasın, bütün bu ağrıların vücutta bir probleme işaret edebileceği unutulmamalıdır. HEMEN DOYUYORUM DİYORSANIZ DİKKAT! İştahsızlık birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Ancak sofraya aç oturup birkaç lokma yedikten sonra iştahın kaybolması, çok kısa sürede yaşanan erken doyma hissi ve karnın üst bölgesinde yaşanan şişkinlik mide kanseri riski bakımından ihmal edilmemelidir. Mide tümörü bazen büyüyerek tüketilen besinlerin ince bağırsağa geçmesini önleyebilmekte ve erken doyma hissine yol açabilmektedir.

HIZLA VERİLEN KİLONUN NEDENİNİ ARAŞTIRIN Diyet veya spor yapmadan nedeni açıklanamayan kilo kayıpları Tip 1 diyabet, Crohn hastalığı gibi birçok sebeple görülebilmektedir. Nedeni açıklanamayan hızlı kilo kayıpları, mide kanseri ihtimali yönünden araştırılması gereken sorunlar arasında yer almaktadır. Bu hızlı ve aşırı kilo kayıpları sadece mide kanseri belirtisi değil birçok kanserin de işareti olabilmektedir. GEÇMEYEN MİDE EKŞİMESİ VE HAZIMSIZLIK ŞİKAYETLERİ VARSA... Mide ekşimesi, hazımsızlık gibi şikayetler pek çok insanda ortaya çıkabilmektedir. Bu tür sorunlar genellikle reflü veya ülser gibi farklı hastalıklardan kaynaklansa da, bazen mide kanserinin ilk belirtileri arasında olabilmektedir. Uzun süre geçmeyen mide ekşimesi ve hazımsızlık şikayetleri için uzman bir doktora başvurmak mide kanserinin erken teşhisi bakımından hayati önem taşımaktadır. YEDİKLERİNİZİ HEMEN KUSUYOR MUSUNUZ? Mide bulantısı ve kusma ilk bakışta mide kanseri belirtisi olmayabilir. Birçok farklı nedenden dolayı bulantı veya kusma yaşanabilir. Ancak yemeklerden hemen sonra yaşanan bulantı ve kusma ciddiye alınması gereken bir şikayettir. Tümörün büyüyerek mide girişini daralttığı durumlarda yutma güçlüğü, midenin çıkış noktasını tuttuğu durumlarda bulantı ve kusma yaşanabilmektedir. Bunun yanı sıra şişkinlik ve bağırsak hareketleri ile ilgili olarak ishal ve kabızlık gibi problemler de yaşanabilmektedir.