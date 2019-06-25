Midyatlı öğrenci LGS’de Türkiye birincisi oldu

Haziran ayının başında Türkiye geneli yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soruların tamamını doğru cevaplayan Mardin’in Midyat ilçesindeki İMKB Ortaokulu öğrencisi Enes Deniz isimli öğrenci, Türkiye birincilerinden oldu.

Girdiği LGS’de soruların tümünü doğru cevaplayarak Türkiye geneli birincilerin arasına giren Midyat İMKB Ortaokulu öğrencisi Enes Deniz Midyat’ı gururlandırdı. Konu ile ilgili konuşan Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, ilçelerinin hep ilklerin, güzelliklerin öncüsü olmayı başardığını söyledi. Altay, "Bundan sonrada eğitim çıtasını daha iyi bir noktaya taşımak için, gayret edeceğiz. Bu başarıda, katkısı olan emeği olan ciddi bir şekilde, disiplinli bir şekilde gayret gösteren, başta, Enes’in ilkokul öğretmeni, ortaokulda birebir her branş bazında, çalışan öğretmenlerimize okul idaresine, teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Midyat’ımıza, Mardin’imize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum’’ dedi.

LGS’de bütün sorulara doğru cevap vererek Türkiye 1.’si olan Enes Deniz ise, dersi derste dinlediğini evde de ders çalıştığını söyledi. Deniz, "En önemlisi dersi dinlemek zaten dersi dinleyince yüzde 80 yapılıyor bi konu ama onun yanında, tekrar çok önemli test çözme şeklinde okuma. Sınav sorularını ben beğendim açıkçası arada kolay sorularda vardı, zor sorularda, yani böyle herkesin yapamayacağı sorular. Ama yine de biraz kolaydı güzeldi" diye konuştu.