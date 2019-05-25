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Midyat'ta doğal gaz hattı için ilk kazma vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 15:04 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesinde evlere doğal gaz ulaştırılması için boruların döşeneceği alana ilk kazma vuruldu.

Midyat'ta doğal gaz hattı için ilk kazma vuruldu

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde evlere doğal gaz ulaştırılması için boruların döşeneceği alana ilk kazma vuruldu.
Midyat'ta Yeni Mahalle ile Ulu Cami ve Orta Çarşı mahallelerinde 25 kilometrelik uzunluğa sahip, doğal gaz hattı çalışmalarının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Törene Kaymakam Hüseyin Tekin, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve Garnizon Komutanı Kurmay Albay Mustafa Akın'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Kaymakamı Hüseyin Tekin, Midyat’ın doğal gaza kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın yaşam standardını yükselteceğini bildiğimiz doğal gazın Midyat’a kavuşturulması ciddi manada tarihi dokuya sahip ilçemizin aynı zamanda modern yüzüne de katkı sunacaktır” dedi.
Törende konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise ilçenin doğal gaza kavuşması için çalışmaların kısa sürede biteceğini belirterek, "Biz bu 25 kilometrelik kotayı inşallah erken bir sürede bitirmeye çalışıp, bunun üzerine bir 25 kilometrelik ilave koymaya çalışacağız. Belediye olarak bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ilk kazma vurularak doğal gaz hattı çalışmalarına başlandı.

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Midyat'ta doğal gaz hattı için ilk kazma vurulduMidyat'ta doğal gaz hattı için ilk kazma vuruldu

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