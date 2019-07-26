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Midyat’ta iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 14:01 | Son Güncelleme

Mardin Midyat ilçesinde, önceki gün girdikleri bir evde hırsızlık yapan iki zanlı, güvenlik güçlerince yakalandı.Olay, dün gece saatlerinde Seyitler Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı.

Mardin Midyat ilçesinde, önceki gün girdikleri bir evde hırsızlık yapan iki zanlı, güvenlik güçlerince yakalandı.
Olay, dün gece saatlerinde Seyitler Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre iki kişi bir evde hırsızlık yaptı. Olayın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yapmış olduğu inceleme sonrası zanlıların H.A. ve Z.T. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonrası yakalanan zanlılar, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Mardin M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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