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Midye dolma kanser mi yapıyor? Midye dolma hakkında şaşırtan araştırma

11.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İştahla tüketilen atıştırmalıkların başında gelen midye dolmanın yararları olduğu kadar zararları olduğunu biliyor muydunuz? İşte midye dolma hakkında duyunca çok şaşıracağınız bilgiler...

Midye dolma kanser mi yapıyor? Midye dolma hakkında şaşırtan araştırma

Gözde sokak lezzetlerinden biri olan midye dolmanın insan sağlığı üzerindeki etkisi hakkında pek çok iddia ortaya atılıyor. Her ne kadar protein açısından zengin olsa da, midye dolmanın, bedenimizde bıraktığı olumsuz sonuçlar da mevcut. Gelin, midye dolmanın zararları ve faydalarına hep birlikte göz atalım...

1 tabak midye dolma tüketildiğinde, vücuda 18 gram protein alınmış olur.

Midye dolma kanser mi yapıyor? Midye dolma hakkında şaşırtan bilgiler

Selenyum ve magnezyum açısından da zengin olan midye dolma, kan pıhtılaşmasının önüne geçer.

Midye dolma kanser mi yapıyor? Midye dolma hakkında şaşırtan bilgiler

Cilt sağlığına iyi gelir, egzama ve sedef hastalığının etkilerinin azalmasına yardımcı olur.

Midye dolma kanser mi yapıyor? Midye dolma hakkında şaşırtan bilgiler

A, C ve B-12 yönünden zengindir. Vücudun demir ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

KANSER ALARMI

Midye dolmanın yararları olduğu kadar zararları da bulunuyor. Yapılan araştırmalarda, Türkiye'de hazır satılan midye dolmalardaki toksik etkili ağırmetal seviyeleri ölçüldü ve çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Midye dolma kanser mi yapıyor? Midye dolma hakkında şaşırtan bilgiler

Midye dolmalarda krom, arsenik ve kadmiyum seviyelerinin çok yüksek olduğu ve insan sağlığı için kanser riski oluşturduğu tespit edildi. Uluslararası bir araştırma şirketi, denizlerdeki kimyasal madde kirliliğinin, midye dolma gibi ürünlerle insanlara ulaştığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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