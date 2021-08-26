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  4. Midye, karides, kalamar yemek haram mı? Diyanet'ten dikkat çeken fetva

Midye, karides, kalamar yemek haram mı? Diyanet'ten dikkat çeken fetva

26.08.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanete bağlı Din İşleri Yüksek Kurulunun internet sitesinde yer alan bir fetvada, midye, karides, ıstakoz ve kalamar gibi deniz ürünleriyle ilgili, balık sınıfına girmediği için helal olmadığı belirtildi.

Midye, karides, kalamar yemek haram mı? Diyanet'ten dikkat çeken fetva

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun internet sitesinde yer alan fetvada, kabuklu deniz canlılarının ve kalamar, kurbağa gibi hayvanların balık sınıfına girmediği, bu nedenle helal olmadığı ifade edildi.

Kurul, "Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenir mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir. (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.” (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen “deniz hayvanları” ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi’, V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir. (Remlî Nihayetu’l-Muhtac, VIII, 113,150-152.)

hfjh

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