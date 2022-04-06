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Midyeci Ahmet ve boşandığı eşi arasında ne geçti? Midyeci Ahmet kimdir? Midyeci Ahmet'in eşi kimdir?

06.04.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Midyeci Ahmet ve eşi boşanmasından sonra gündem oldu. Nafaka olarak eski eşi Deniz Çiçek'e Beşiktaş'taki merkez şubeyi bırakan midyeci Ahmet, o dükkanın tam karşısına yeni bir Midyeci Ahmet şubesi açtı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Midyeci Ahmet ve Eşi Deniz Çelebi merak konusu oldu. Midyeci Ahmet ve Midyeci Ahmet’in boşandığı eşi Deniz Çelebi'ye dair merak edilenler!

Midyeci Ahmet ve boşandığı eşi arasında ne geçti? Midyeci Ahmet kimdir? Midyeci Ahmet'in eşi kimdir?

Midyeci Ahmet ve boşandığı eşi Deniz Çelebi gündemde yer alan isimlerden biridir. Eşi ile boşanan Midyeci Ahmet, nafaka olarak Beşiktaş’taki merkez şubesini nafaka olarak eşi ve iki çocuğuna bıraktı. Ancak Midyeci daha sonra Ahmet bu şubesinin karşısına başka bir dükkan açarak “Beşiktaş ana şubemiz ile markamızın hiçbir şekilde bir bağı kalmamıştır. Gerek satılan ürünler, gerek hizmet kalitesinin kontrolü bünyemizden çıkmıştır. Midye, kokoreç gibi tedarik edilen ürünler kesinlikle tarafımızdan sağlanmamaktadır” diye paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası Deniz Çelebi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelebi, şunları söyledi: “Bu marka benim kolyem satılarak yaratıldı. Boşanırken Beşiktaş merkez şubeyi bana verdi. Ama ben ve çocuklarım bugün mağdur ediliyoruz. Merkez şube mahkeme kararıyla aldığım tek yer. 25 tane şubesi var. Beşiktaş şubeyi elimden almaya çalışıyor. Çünkü benim bir kadın olarak ayakta durmaya çalışmamı istemiyor. 9 günde karşıma şube açıldı.” Bu olay sonrası Midyeci Ahmet ve eski eşi merak konusu oldu. İşte haberi detayları...

MİDYECİ AHMET KİMDİR?

Ahmet Çiçek Midye, kokoreç dünyasının tanınan isimlerinden biridir. Ahmet Çiçek, aslen Mardin’li bir ailenin oğludur ama İzmir’de dünyaya gelmiştir. Burada Mardinli hemşehrilerinin midye işi yaptığını ve annesinin de kendisine midye yapmayı öğretmesi ile 8 yaşından bu yana bu işle uğraşmaktadır.

Midyeci Ahmet, daha sonra ailesi ile beraber İstanbul’a taşındı. Büyüyüp kardeşleri ile beraber midye satma yaşına geldiğinde annesini kaybetmiştir. İstanbul’da Dolapdere, Hacıhüsrev ve İstiklal Caddesi, Şişhane’de Tevfik Sağlam İlkokulunun önünde. Taksim Sıraselviler’de eski Kemancı Barı önünde seyyar tezgahta satış yapmış, ardından 2003 yılında Beyoğlu Balık Pazarı’nda bir dükkan açmış ve 5 yıl işletmiştir.

İşini daha sonra büyüten Midyeci Ahmet, İstanbul Beşiktaş gibi elit bir ilçede dükkan açarak hizmet vermeye başlamıştır. Günümüzde müşterilerinin sadece İstanbul’dan olmadığını il dışından gelen müşterilerinin de bir hayli fazla olduğunu belirten Midyeci Ahmet midye yapmanın el marifeti olduğunu, ancak küçük çaplıda olsa Beyoğlu’nda Ermeni ve Rum arkadaşlarının kendisine küçük öneriler sunduğunu ve bu önerilerden de yararlandığını söylemişti. Midyeleri genellikle Avşa Adası, Güney Marmara Adası ve Balıkesir bölgesinde yer alan Midye çiftliklerinde yetişmektedir. Günde ortalama 60.000 Midye satmaktadır.

MİDYECİ AHMET'İN BOŞANDIĞI EŞİ DENİZ ÇELEBİ KİMDİR?

Eşi ile boşanan Midyeci Ahmet, nafaka olarak Beşiktaş’taki merkez şubesini nafaka olarak eşi ve iki çocuğuna bıraktı. Ancak Midyeci daha sonra Ahmet bu şubesinin karşısına başka bir dükkan açarak “Beşiktaş ana şubemiz ile markamızın hiçbir şekilde bir bağı kalmamıştır. Gerek satılan ürünler, gerek hizmet kalitesinin kontrolü bünyemizden çıkmıştır. Midye, kokoreç gibi tedarik edilen ürünler kesinlikle tarafımızdan sağlanmamaktadır” diye paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası Deniz Çelebi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelebi, şunları söyledi: “Bu marka benim kolyem satılarak yaratıldı. Boşanırken Beşiktaş merkez şubeyi bana verdi. Ama ben ve çocuklarım bugün mağdur ediliyoruz. Merkez şube mahkeme kararıyla aldığım tek yer. 25 tane şubesi var. Beşiktaş şubeyi elimden almaya çalışıyor. Çünkü benim bir kadın olarak ayakta durmaya çalışmamı istemiyor. 9 günde karşıma şube açıldı.

Deniz Çelebi ve Midyeci Ahmet'in iki çocukları bulunmaktadır.


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