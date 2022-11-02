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Migren ataklarının sıklığı ve şiddetini azaltmada "akupunktur" önerisi

02.11.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Bozer, akupunkturun migren ataklarının sıklığı ve şiddetinin azaltılmasında önemli bir tamamlayıcı tıp uygulaması olduğunu söyledi.

Migren ataklarının sıklığı ve şiddetini azaltmada "akupunktur" önerisi

EDİRNE (AA) - Dr. Bozer, AA muhabirine, tamamlayıcı tıp uygulamalarının modern tıp yöntemleriyle bütünleşen uygulamalar olduğunu ifade etti.

Tamamlayıcı tıp uygulamalarından en çok bilinen yöntemin başında akupunkturun geldiğini belirten Bozer, Sağlık Bakanlığı sertifikası alan hekimlerin akupunkturu Türkiye'de hastalara uygulayabildiğini dile getirdi.

Bozer, akupunktur uygulamalarının dünya genelinde yaygın şekilde yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Akupunktur maalesef ülkemizde sadece kilo vermeyle ilişkilendiriliyor. Ancak Avrupa ve Amerika'da ağrı ve depresyon tedavilerinde yaygın olarak kullanılıyor. Akupunktur en çok ağrı şikayeti olan hastalarda kullanılıyor. Tüm ağrıya neden olan durumlarda akupunktur güvenle kullanılabilen bir yöntem. Eğitimli bilen bir hekim tarafından yapıldığı sürece kişinin zarar görme şansı yok. İlaçlara bağlı yan etkiler, akupunkturda doğal olarak görülmüyor. Akupunktur, kişinin organları üzerinde yük oluşturmayan bir tedavi yöntemi."

Bozer, akupunkturun özellikle migren tedavisinde yaygın olarak kullanıldığını dile getirdi.

Akupunktur noktalarına verilen sinyallerle ağrıların önlendiğini belirten Bozer, şöyle devam etti:

"Migren olarak bilinen baş ağrıları. Akupunktur, özellikle atakların sıklığı ve şiddetini azaltmada bugüne kadar geliştirilmiş bütün ilaçlardan daha etkilidir. Migreni ortadan kaldırıp kaldırmadığı başka bir tartışma konusu. Migren atak ve sıklığını akupunkturla daha iyi kontrol altına alabiliyorsunuz.

Sinir sisteminin uyarılması ve beyindeki ağrıyı algılayan merkezlerde bununla ilgili bir blokaj yapılıyor. Akupunktur noktalarına takılan iğnelerine elektrik akımı verilmesi, noktalara lazer ışığı tutulması ve başka yöntemlerle bu uygulama yapılabiliyor. Önemli olan bu uyarıyı yapmak. Bunun yanında farklı yöntemler var."

Bozer, akupunkturun radyoterapi ve kemoterapi alan hastaların tedavi sonrasında yaşadıkları ağrı, bulantı ve kusma gibi şikayetlerinin önlenmesi için de yararlı bir uygulama olduğunu sözlerine ekledi.

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Akupunktur tedavi şiddet

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