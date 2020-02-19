HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Migren dengenizi bozabilir

Migren dengenizi bozabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2020 11:32 | Son Güncelleme

Migren baş ağrısı yapan bir hastalık olarak tanınsa da bazı hastalarda baş dönmesine de neden olabiliyor. Migren hastaları bu sebeple denge bozukluğuna yakalanabiliyor. Uzmanlarsa migren atağı geçiren hastanın dengesinin bozulmasını vertigo göstergesi olarak kabul ediyor. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler...

Migren dengenizi bozabilir

Vertigo ve migrene ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı ve Odyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu, genetik bir bağı olmayan vertigoyu bünyenin oluşturduğuna dikkati çekerek “Migrenin baş ağrısı dışındaki tipleri ve Meniere hastalığı da vertigoyla seyredebilir. Meniere hastalığı dediğimiz iç kulak basıncının artmasının sonucunda, vertigo ve işitme kaybı aynı anda ortaya çıkıyor” dedi.

'KİRLİ HAVA TETİKLEYEBİLİR'

Migrenin herkes tarafından baş ağrısı yapan bir hastalık olarak tanındığını belirten Prof. Dr. Şerbetçioğlu, şöyle devam etti: “Aslında bazı hastalarda migren baş dönmesine de yol açabiliyor. Migren hastaları denge bozukluğuna yakalanabiliyor. Bunların sonucunda ortak tablo vertigo adı altında özetleniyor. Yani vertigo geniş bir şemsiyenin altında toplanan bir grup hastalığın sonucudur. Migren toplumda yüzde 10-16 civarında görülürken vertigonun oranı yüzde 8 ila 10’dur. Vertigonun en sık rastlanan tipi kristallerin oynaması tablosudur. Çocuklarda ve gençlerde az görülüyor. Çünkü onların beyinleri oldukça esnek ve yeni değişikliklere kolay adapte olabiliyor. Ama orta yaşlardan sonra vertigo kapıda bekliyor. Kristallerin oynaması tablosu daha sık olarak kadınların karşılaştığı bir tablo. Kadınlarda kristallerin zarar veren nedenlerden birisi hormonal dengesizlikler. Hormonlar kalsiyum metabolizması üzerinden kristallere zarar veriyor. Öte yandan açlık, uykusuzluk çekildiğinde, kirli havalı yerlerde vakit geçiriyorsanız, lodosla çok karşılaşıyorsanız, güneşe gözünüzü dikiyorsanız, aşırı televizyon izliyorsanız, migreniniz tetiklenebilir.” (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
Doktorların ihmali canından etti! Flaş gelişmeDoktorların ihmali canından etti! Flaş gelişme
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Migren bağ ağrısı Baş Dönmesi Vertigo

En Çok Okunan Haberler

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kepçe kulak ameliyatı sonrası küpe ve gözlükten uzak durun

Kulağına bunu yaparsanız...

Saç ekiminde hangi yöntemi tercih etmeli?

Saç ekiminde hangi yöntemi tercih etmeli?

Nasır - topuk dikeni tedavisinde hangi yöntemler uygulanır?

Dikkat! Hepimiz kullanıyoruz ama...

Doktorların ihmali canından etti! Valiliğin soruşturma izni engeline yargı dur dedi

Doktorların ihmali canından etti! Flaş gelişme

Nargilede yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Nargilede yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Akromegali nedir? Akromegali tedavisi mümkün mü?

El ve ayaklarda büyüme varsa sebebi bu olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.