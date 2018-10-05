Migren nedir? Migren tedavisi nasıl olur? Migren belirtileri nelerdir? Migreni ne geçirir?

Çağımızın hastalıkların birisi migren. Hemen her 4 kadından birinin başı ağrıyor. Annenizde migren varsa büyük olasılıkla siz de migren olabilirsiniz. Migren kendine has belirtilerinin yanında genelde baş ağrılarını ifade etmek amacıyla da kullanılan bir terim. Baş ağrısı deyince yüzlerce çeşidi bulunmaktadır. Gündelik hayatı zehir eden migren ağrıları tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Algoloji-Ağrı Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci, migren problemi hakkında merak edilenleri sizler için anlattı. MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR? MİGREN OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?



Migreni diğer baş ağrılarından ayıran özellikler bulunmaktadır. Bu özel belirtiler şunlardır: Öncelikle migren başın yarısında görüldüğü için buna yarım baş ağrısı da diyebiliriz. Migren kural olarak tek gözümüzün çevresinde bazen de şakak ve ense kısmından başlayan, zonklayıcı bir ağrıdır. Bu ağrının diğer bir özelliği ise insanları gece uykusundan uyandırmamasıdır. Akşam migren ağrınız olduğu halde uyursanız gece ağrı ile uyanmazsınız fakat sabah kalktığınızda migren ağrınızın devam ettiğini görebilirsiniz. Migren hastaları, ağrıları tuttuğunda sakin, karanlık ve sessiz ortamları tercih ederler. Işık ve sesten rahatsız olurlar. Bazı hastalar ise kokulardan, hatta parfüm kokusundan bile rahatsız olurlar. Her hastada görülmese de migren hastalarında bulantı olabilir. Atak sırasında bu hastalara dokunmak rahatsızlık verebilir. Stresli ortamlarda olduğu gibi hava değişimleri de(özellikle aşırı sıcaklarda) migren hastalarını çok rahatsız eden durumlardandır.

MİGREN ÖNCEDEN HİSSEDİLİR Mİ?



Çoğu hasta migren ağrısı başlamadan migrenim yine tutacak diye farkındalık içerisinde olabilir. Bunlar öncül belirtiler denilen bazı duyumsamalardır. Bu nörolojik bozukluğa auralı migren denir. Atak öncesi hissedilen ön belirtiler olup atak gelmeden 5 dakika ile 1 saat içerisinde oluşabilir. Auralı migrende hastalar hem görsel, hem duyusal (hatırlama güçlüğü, uyuşma veya karıncalanma gibi) olarak bazı şeyleri hissederler. En sık görüleni görsel şikayetlerdir. Atak öncesi hastayı rahatsız eden genellikle parlak ışık çakmaları şeklinde hissedilen nörolojik belirtilerdir. Bunların arasında en sık yaşanan görsel auradır. Görsel aurada hastalar atak öncesinde parlak ışık çakmaları, bulanık görme veya görme alanında sorunlarla karşılaşabilir. MİGREN NASIL OLUŞUYOR?



Migrenin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Bir sürü teori ileri sürülmekle birlikte genetik veya çevresel faktörlerin katkısı kesin gibidir. Ağrı oluşumunda beyin kimyasallarındaki değişimler beyin zarlarını etkileyerek ağrıyı başlatırlar. Bu beyin damarları ya da zarlarındaki enflamasyon olabileceği gibi serotonin salınımındaki anormallikler ve Kalsitonin gen-ilişkili peptid (CGRP), gibi biyokimyasalların ağrı oluşmasındaki rolü de bilinmektedir. Kadınlarda adet öncesi, hamilelik ve menopoz sürecinde östrojen hormonu dalgalanmalarının etkisi bulunmaktadır. Menopoz sonrası progesteron eksikliği önemlidir hatta güncel tedavide progesteronun rolü bulunmaktadır.

MİGREN TETİKLEYİCİLERİ



Tatlandırıcılar ve çin tozu (monosodyum glutamat) Eski peynirler, şarap, aşırı kafeinli içecekleri tüketme Hormonal tedaviler ve doğum kontrol hapları, damar genişletici ilaçlar Stres başlı başına bir migren tetikleyicisidir Aşırı gürültü, aşırı sıcak, hava değişimleri, parfümler, keskin kokulu yiyecekler Uyku bozuklukları, uykusuzluk Aşırı egzersiz, yorucu aktiviteler hatta cinsel ilişki sonrası MİGREN TEDAVİSİ



Migreni tedavi ettiğini söyleyen o kadar çok kişi ve yöntem var ki hastalar bunların arasından hangisini seçeceğini şaşırmış durumdadır.

Aslında migren ağrısı için 2 klasik yaklaşım vardır. Bunlardan birisi atakların gelmesini önleyici tedavi diğeri atak sırasında uygulanan tedavilerdir. Atak gelmemesi için bazı kalp ilaçları, antiepileptik denilen sara hastalığı için üretilmiş ilaçlar kullanılırken, atak sırasında da triptan grubu ilaçlar tercih edilmektedir. Migreni olan hastalar öncelikle migren tetikleyicilerinden uzak durmalıdır. Migren atağı geldiğinde alternatif tedavilerden birini deneyebilirler ( akupunktur, nöral terapi,masaj, bioenerji, kayropraktik tedavi, hacamat ve benzerleri). Bunlardan birinden yarar görüyorsa devam edebilir. Bu alternatif dediğimizi tedaviler ne ilginçtir ki migrenli tüm hastalara hangi yöntem uygulanırsa uygulansın iyi gelmektedir. Ancak zamanla bu tedaviler fayda vermemeye başlamaktadırlar. Bu durum hastaları yeni arayışlara itmektedir. Girişimsel yöntemler daha kalıcı tedavi seçenekleri sunmaktadır.