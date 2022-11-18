Migros çalışma saatleri nedir, hafta sonu kaça kadar açık? Migros şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Migros marketler turuncu rengi ve M harfi logosu ile hemen herkes tarafından biliniyor. Gıda ürünleri dışında tekstil ve teknolojik araç gereçlerin de satıldığı marketler büyüklüklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Mini marketlerden süper marketlere kadar farklı Migros marketleri ülkenin farklı yerlerinde görmek mümkün. Gıda, giyim, ev tekstili, mutfak araç gereçleri ve teknolojik ürünlerin yanı sıra dönem dönem çeşitli aktüel ürünleri de Migros aracılığı ile temin etmeniz mümkündür. Özellikle yaz aylarında sahil kentlerine yakın olan Migros marketlerinde şemsiye, bikini, terlik ve deniz araçlarını da bulmak mümkündür. "Migros şubeleri saat kaçta açılıyor?" ve "Migros şubeleri saat kaçta kapanıyor?" merak edilen konular arasında. Her şubenin açılış ve kapanış saati sabittir.

Türkiye’nin neredeyse her şehrinde bulunan Migros haftanın 7 günü hizmet veriyor. Haftanın her günü Migros çalışma saatleri arasında hizmet vermeye devam eden Migros, bütün şubelerinde aynı politikayı uygular. Migros mesai saatleri içerisinde mağazada bulunan binlerce ürün arasından seçim yaparak alışveriş yapabilirsiniz. Kasalar, Migros çalışma saatleri arasında açılış saatinden kapanış saatine kadar ürün alışverişi için aktiftir.

Migros şubeleri saat kaçta açılıyor?

Migros açılış saati sabah 09.00’dur. Hafta içi ve hafta sonu açılış saati aynıdır. Bazı marketler cuma günleri cuma namazı dolayısıyla kapatsa da Migros Cuma çalışma saatleri arasında herhangi bir ara vermez ve Migros kapanma saatine kadar hizmet vermeye devam eder. Migros öğle arası saatleri içerisinde de hizmet vermeye devam eder. Migros mesai saatleri dâhilinde sabah 09.00'dan akşam kapanışa kadar aralıksız olarak açıktır. Öğle arası uygulaması bulunmayan Migros, tatil günleri de açıktır.

Migros şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Migros kapanış saati ise akşam 22.00 olarak belirlenmiştir. Migros mesai saatleri dâhilinde kapanış saatleri de cumartesi pazar günleri de aynıdır. Tüm şubelerde ve ülke genelinde Migros kapanma saati 22.00'dır.

Migros cumartesi pazar kaça kadar açık?

Migros hafta sonu çalışma saatleri de sabah 09.00 ile 22.00 arasındadır. Migros, Migros jet ve diğer tüm Migros şubelerinin çalışma saatleri aynıdır. Merak edilen konular arasında yer alan "Pazar günü Migros açık mı?" sorusunun cevabı evettir. Cumartesi ve pazar günleri 09.00’da kapılarını açan market, 22.00’a kadar ziyaretçilerine hizmet verir.

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dinî bayramlarda da hizmetini sürdüren Migros, 1 Ocak, 19 Mayıs, 23 Nisan ve 30 Ağustos gibi resmî tatillerde de açıktır. Ancak Migros kapanma saati bu gibi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir.



