Migros, Fedon'dan önce denizde!

Migros, yazlık bölgelerdeki serin, bol çeşitli ve uygun fiyatlı mağazaları, Göcek ve Selimiye bölgesinde konumlanan Deniz Market’leri ve yazın aranılan ismi Fedon’un yer aldığı reklam filmleri ile yaz sezonunu açtı.

Taze meyve-sebzeden, et ve şarküteri ürünlerine, taze ekmekten deniz ürünlerine, tekstil ürünleri ve deniz malzemelerine kadar binlerce çeşit ürünü müşterilerine sunan Migros, her yıl olduğu gibi bu yaz sezonunda da müşterilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

“Tatil Deneyimini Bir Üst Seviyeye Çıkarıyoruz”

Migros Müşteri Deneyimi Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar, konuyla ilgili; “Yazlık bölgelerdeki mağazalarımız ve deniz marketlerimiz ile bu yaza muhteşem bir giriş yaptık. Migros Deniz Market’lerimizde sunduğumuz ücretsiz teslimat, binlerce ürünle deniz üstü alışveriş ve sipariş teslimatı gibi birçok hizmetimiz ile hem karada hem de denizde tatil deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Ayrıca Yat Kart sahibi Money’liler alt limit olmaksızın alışverişlerinin %10’u kadar da Money kazanıyor. Son dönemde müşterilerimizin yazlık Migros’lar ile yaz mevsimini özdeşleştirdiklerine dair birçok mesaj aldık. Bizler de çok sevdiğimiz Fedon ile bu durumu bir araya getirerek, müşterilerimize tatlı bir sürpriz yapmak istedik ve keyifli bir reklam filmine imza attık. Yaz sezonu Migros’la geldi” dedi.

MİGROS

Müşteri Deneyim Stratejisi & Pazarlama İletişimi: Sinem Serdar

Marka Yönetimi: Çaçan Yıldırım, Başak Kocatepe Yardımcı, Emre Kaplan, Öyküm Kütük

Medya ve İletişim Kanalları: Gözde Karasu Öztamur, Meltem Taşpınar, Esra Önel

Sosyal Medya İletişim Kanalları: Merve Ecem Nayman, Şeyma Özdemir

KREATİF AJANS

Yönetici Kreatif Direktör: Nadir Aydın

Kreatif Ekip Lideri: Kerem Çeteci

Art Direktör: Selin Sürgit

Metin Yazarı: Cüneyt Kılıç

Grafiker: Ertunç Gün

Müşteri İlişkileri: Ceyda Ayanoğlu Coşkun, Merve Günay Goldenberg, Gizem Dörtler Kosova,

Ceren Gündoğdu, Serpil Fazlıoğlu

Dijital Ekip: Ceren Kaplan, Barış Atalay, Berç Çankar, Güliz Tipi, Yağız Erk

Strateji Planlama Ekibi: Yusuf Muslubaş, Alper Çetik

Ajans Prodüktörleri: Tuğrul Karadeniz, Emirhan Akıncı

Yönetmen: Sarp Yaman

Prodüksiyon Şirketi: Mimeda

Müzik: 25m2

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.







