Migros, Fedon'dan önce denizde!

Migros, yazlık bölgelerdeki serin, bol çeşitli ve uygun fiyatlı mağazaları, Göcek ve Selimiye bölgesinde konumlanan Deniz Market’leri ve yazın aranılan ismi Fedon’un yer aldığı reklam filmleri ile yaz sezonunu açtı.
Taze meyve-sebzeden, et ve şarküteri ürünlerine, taze ekmekten deniz ürünlerine, tekstil ürünleri ve deniz malzemelerine kadar binlerce çeşit ürünü müşterilerine sunan Migros, her yıl olduğu gibi bu yaz sezonunda da müşterilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Migros Müşteri Deneyimi Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar, konuyla ilgili; “Yazlık bölgelerdeki mağazalarımız ve deniz marketlerimiz ile bu yaza muhteşem bir giriş yaptık. Migros Deniz Market’lerimizde sunduğumuz ücretsiz teslimat, binlerce ürünle deniz üstü alışveriş ve sipariş teslimatı gibi birçok hizmetimiz ile hem karada hem de denizde tatil deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Ayrıca Yat Kart sahibi Money’liler alt limit olmaksızın alışverişlerinin %10’u kadar da Money kazanıyor. Son dönemde müşterilerimizin yazlık Migros’lar ile yaz mevsimini özdeşleştirdiklerine dair birçok mesaj aldık. Bizler de çok sevdiğimiz Fedon ile bu durumu bir araya getirerek, müşterilerimize tatlı bir sürpriz yapmak istedik ve keyifli bir reklam filmine imza attık. Yaz sezonu Migros’la geldi” dedi.
MİGROS
Müşteri Deneyim Stratejisi & Pazarlama İletişimi: Sinem Serdar
Marka Yönetimi: Çaçan Yıldırım, Başak Kocatepe Yardımcı, Emre Kaplan, Öyküm Kütük
Medya ve İletişim Kanalları: Gözde Karasu Öztamur, Meltem Taşpınar, Esra Önel
Sosyal Medya İletişim Kanalları: Merve Ecem Nayman, Şeyma Özdemir
KREATİF AJANS
Yönetici Kreatif Direktör: Nadir Aydın
Kreatif Ekip Lideri: Kerem Çeteci
Art Direktör: Selin Sürgit
Metin Yazarı: Cüneyt Kılıç
Grafiker: Ertunç Gün
Müşteri İlişkileri: Ceyda Ayanoğlu Coşkun, Merve Günay Goldenberg, Gizem Dörtler Kosova,
Ceren Gündoğdu, Serpil Fazlıoğlu
Dijital Ekip: Ceren Kaplan, Barış Atalay, Berç Çankar, Güliz Tipi, Yağız Erk
Strateji Planlama Ekibi: Yusuf Muslubaş, Alper Çetik
Ajans Prodüktörleri: Tuğrul Karadeniz, Emirhan Akıncı
Yönetmen: Sarp Yaman
Prodüksiyon Şirketi: Mimeda
Müzik: 25m2
Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.