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Mikrocerrahi ile bel fıtığı ameliyatının avantajları nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.11.2018 15:04 | Son Güncelleme

Hayatın genel akışının önündeki en büyük engellerden biri de bel fıtığı rahatsızlığı. Mikrocerrahi operasyonlarla tedavi edilen bel fıtığı, şimdilerde gelişen teknikler sayesinde riski neredeyse sıfır hale geldi. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağatay Kemerli, mikrocerrahi ile bel fıtığı ameliyatının avantajları hakkında son derece yararlı bilgiler sundu.

Mikrocerrahi ile bel fıtığı ameliyatının avantajları nelerdir?

Bel fıtığı, günlük aktiviteleri kısıtlayan ve ağrı yapan ciddi bir rahatsızlıktır. Bel fıtığı nedeniyle sıkışmış ve ezilmiş sinir kökü üzerinde oluşan ödem bel ve bacak bölgesinde ağrı ya da his kayıplarına neden oluyor.

Bel fıtığı hastalığının önemli bir bölümü mikrocerrahi operasyonlarla tedavi edilir. Bel fıtığı operasyonlarında kullanılmak üzere birkaç farklı teknik var. Gelişen teknikler sayesinde ise bel fıtığı cerrahi operasyonları daha rahat ve risksiz operasyonlar haline geldi.

MİKROCERRAHİ İLE BEL FITIĞI AMELİYATI

Gelişen yeni teknikler sayesinde artık klasik bel fıtığı ameliyatlarına çok az ihtiyaç duyuluyor. Mikrocerrahi yöntemleri sayesinde sayesinde herhangi bir yara izi olmadan ve büyük kesiler açılmadan bel fıtığı ameliyatı gerçekleşiyor. Sadece 1,5 ya da 2 cm aralığında küçük bir kesiyle mikrocerrahi ile bel fıtığı operasyonları gerçekleşiyor.
Mikrocerrahi operasyonlar genel anestezi yada uyutmadan (spinal) anestezi altında yapılır. Mikrocerrahi ile gerçekleşen operasyonlar eski yöntemlere kıyasla omurilik kaymalarına sebep olur. Ameliyat sonrası ağrı ve enfeksiyona neden olmaz. Gelişen bu teknik sayesinde bel fıtığı operasyonlarının riskleri sıfıra yaklaşmış durumda.

MİKROCERRAHİ İLE BEL FITIĞI AMELİYATININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Eski yöntemlere kıyasla herhangi bir yara izi olmaması ve dışarıdan dikiş dahil atılmaması operasyonun sağladığı avantajlar arasında yer alıyor. Yumuşak dokular bu teknik sayesinde daha az zarar görür. Dokuya en saygılı ameliyattır diyebilirim.

Herhangi bir kemik alınmadığı için bel kayması görülmez. Bu da mikrocerrahinin sağladığı avantajlar arasında. Mikrocerrahi yöntem, cerraha operasyon uygulanan bölgeye daha çok hakim olma ve daha iyi görme avantajını sunar. Bu sayede zaten çok az görülen sinir dokusu hasarları neredeyse hiç zarar görmemektedir. Bu sebeple ameliyat hastalar için daha risksiz ve rahat geçmesini sağlanır.

Operasyon süresi hastalığın durumuna göre 1 ile 2 saat arasında değişkenlik gösterir. Hastalar kısa süre içerisinde bel ağrısı şikayetlerinden kurtulur. Operasyon sonrası hastalar genel olarak bir gün süreyle hastanede kaldıktan sonra taburcu olurlar. Taburcu olduklarında yürümeye başlayabilirler.

7 ile 10 gün arasında hastalar tamamen günlük aktivitelerine dönebilmektedir. Mikrocerrahi ile gerçekleşen operasyonların iyileşme süreci ve operasyon sonrası görülen olumsuz etkiler diğer yöntemlere göre daha az görülür.

Op. Dr. Çağatay Kemerli
Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Uzmanı
www.cagataykemerli.com

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