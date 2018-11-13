Mikrocerrahi ile bel fıtığı ameliyatının avantajları nelerdir?

Bel fıtığı, günlük aktiviteleri kısıtlayan ve ağrı yapan ciddi bir rahatsızlıktır. Bel fıtığı nedeniyle sıkışmış ve ezilmiş sinir kökü üzerinde oluşan ödem bel ve bacak bölgesinde ağrı ya da his kayıplarına neden oluyor.

Bel fıtığı hastalığının önemli bir bölümü mikrocerrahi operasyonlarla tedavi edilir. Bel fıtığı operasyonlarında kullanılmak üzere birkaç farklı teknik var. Gelişen teknikler sayesinde ise bel fıtığı cerrahi operasyonları daha rahat ve risksiz operasyonlar haline geldi.

MİKROCERRAHİ İLE BEL FITIĞI AMELİYATI

Gelişen yeni teknikler sayesinde artık klasik bel fıtığı ameliyatlarına çok az ihtiyaç duyuluyor. Mikrocerrahi yöntemleri sayesinde sayesinde herhangi bir yara izi olmadan ve büyük kesiler açılmadan bel fıtığı ameliyatı gerçekleşiyor. Sadece 1,5 ya da 2 cm aralığında küçük bir kesiyle mikrocerrahi ile bel fıtığı operasyonları gerçekleşiyor.

Mikrocerrahi operasyonlar genel anestezi yada uyutmadan (spinal) anestezi altında yapılır. Mikrocerrahi ile gerçekleşen operasyonlar eski yöntemlere kıyasla omurilik kaymalarına sebep olur. Ameliyat sonrası ağrı ve enfeksiyona neden olmaz. Gelişen bu teknik sayesinde bel fıtığı operasyonlarının riskleri sıfıra yaklaşmış durumda.