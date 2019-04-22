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Milas'ta boğalar, Bafa Zeytinspor yararına güreştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Milas'ta boğalar, Bafa Zeytinspor yararına güreştirildi

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, dereceye giren boğa sahiplerine kupalarını verdi.
Bafa Mahalle Muhtarı Kerim Tekin, Bafa Zeytinspor Başkanı Sami Şener ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın katkılarıyla bu sene 2'ncisi düzenlenen boğa güreşlerine ilgi büyük oldu. Bafa Arenası'ndaki güreşlerde 130 şampiyon boğa kıyasıya mücadele verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı güreşleri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen güreş severler Bafa Arenayı bayram yerine çevirirken, kazanan boğa sahipleri galibiyeti sahada davul zurna eşliğinde kutladı. Güreşleri izlemek için belediye meclis üyeleri ile beraber Bafa Arena'ya gelen Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat güreş severlerin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Sahayı gezerek güreş severlere 'Hoşgeldiniz' diyen Başkan Tokat Güreş, tertip komitesine de emekleri için teşekkür etti. Milas Belediye Başkanlığı adına düzenlenen güreşte 'Yarım Hacı' ve 'Fay Hattı' isimli şampiyon boğalar kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen güreş sonunda kazanan boğa 'Yarım Hacı' oldu. Müsabakaların sonunda kazanan boğaların sahiplerine kupalarını Başkan Tokat takdim etti. Öte yandan, güreşlerden elde edilecek gelirin Muğla 1. Amatör A Grubu'nda mücadele eden Bafa Zeytinspor yararına kullanılacağı belirtildi.

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Milas'ta boğalar, Bafa Zeytinspor yararına güreştirildiMilas'ta boğalar, Bafa Zeytinspor yararına güreştirildiMilas'ta boğalar, Bafa Zeytinspor yararına güreştirildiMilas'ta boğalar, Bafa Zeytinspor yararına güreştirildi

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