MILD Nedir? Omurga kanal darlığı nasıl tedavi edilir?

Bütün işlem aspirin büyüklüğündeki bir delikten gerçekleştirilir. İşlem genel anesteziye gerek duymaksızın dikiş bile gerektirmeden, 1 saatten kısa sürede tamamlanır.

MILD Nasıl Çalışır?

Amerika’da binlerce hastaya güvenli bir şekilde uygulanan bu yöntem ülkemizde de kullanılmaktadır.

Girişimsel nöroradyoloji konusunda uzman bir doktor, görüntüleme (floroskopi) eşliğinde özel ameliyat aletleri kullanarak işlemi gerçekleştirir. Doktor sırttaki küçük bir kesiden girerek, omurga kanalından ufak kemik ve fazla doku parçacıklarını çıkartır. Böylece omurga kanalının sinirlere yaptığı baskı giderilir, hastanın ağrısı diner ve hareket kısıtlaması ortadan kalkar.

MILD Nasıl Uygulanır?

MILD hasta açısından oldukça kolay ve hızlı bir uygulamadır.

İşlem lokal ve damar yolundan sakinleştirici anestezi uygulaması ile gerçekleştirilir. Genel anesteziye gerek duyulmaz.

Hastaya işlem sırasında dikiş atılmaz.

Kesi üzerine uygulanan bir yara bandı ile hasta taburcu edilir.

Omurgaya hiçbir implant (çivi, tel vb) yerleştirilmez.

Hasta aynı gün evine gidip, birkaç gün içinde normal aktivitelere döner.

MILD Hangi Hastalarda Tercih Edilir?

MILD uygulaması için, omurga kanalı darlığına bağlı olarak, kısa süreli yürüyüşlerde bacaklarına ve kalçasına ağrı giren ancak otururken çok fazla ağrısı olmayan hastalar idealdir. Radiküler ağrı denilen tek bir sinirin sıkışmasına bağlı lokalize ağrılarda aynı başarı sağlanamayabilir.

Sağlıklı Günler Dilerim..

