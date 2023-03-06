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MİLLET İTTİFAKI adayı belli oldu! Millet ittifakı kim oldu? İşte detaylar

06.03.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet ittifakı adayı için son dakika açıklaması yapıldı. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler yaklaşırken tüm gözler bugün yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Millet ittifakı adayı bugün belli oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından gözlerin çevrildiği Millet İttifakı'nda bugün yeni gelişmeler yaşandı. Peki Millet ittifakı adayı kim oldu?

MİLLET İTTİFAKI adayı belli oldu! Millet ittifakı kim oldu? İşte detaylar

Millet ittifakı adayı için son dakika açıklaması bugün yapıldı. Millet İttifakı'nın yapacağı toplantının saati ertelenirken, Yavaş ve İmamoğlu; Saadet Partisi'ne gelerek kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün Millet İttifakı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanması bekleniyordu. İşte Millet ittifakı adayı ve detaylar..

MİLLET İTTİFAKI ADAYI AÇIKLANDI MI?

Millet İttifakı adayı belli oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak önerdiklerini belirtip diğer partilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek istemeleri üzerine 6'lı Masadan ayrıldığını açıklamıştı.

Millet İttifakı bunun üzerine tekrar bir araya geldi. Yazılı açıklamada birliktelik vurgusu yapılarak “Düne ve bugüne sıkışmadan, ‘Yarının Türkiyesi’ni inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir” ifadelerine yer verildi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyordu.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından gözlerin çevrildiği Millet İttifakı'nda bugün yeni gelişmeler yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüşürken; iki isme yetkili cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisinde bulunulduğu açıklandı.

Söz konusu teklifin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletileceği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun da bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi.

MİLLET İTTİFAKI ADAYI KİM OLDU?

Millet İttifakı bugün saat 16.00'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yeniden bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

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