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Milletlerarası anlaşmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 14:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Afganistan, Bosna Hersek, Ruanda ve Gambiya ile çeşitli alanlarda yaptığı anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Afganistan, Bosna Hersek, Ruanda ve Gambiya gibi ülkeler arasında çeşitli alanlarda yapılan anlaşmalar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 11 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye-Afganistan İkinci Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptı"na göre, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra özellikle sağlık turizmi sektöründe ticareti hacminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Taraflar, ayrıca KOBİ'lerin ve özellikle iş kadınlarının katılımını dikkate alarak çeşitli sektörlerden iş temsilcilerinin katılımını cesaretlendirme konusunda mutabık kaldı.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında imzalanan "Türkiye-Bosna Hersek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"ne göre, iki ülke arasında yolcu ve eşya taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesi teşvik edildi.

Mart 2015'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması"na göre, taraflar arasında askeri eğitim alanındaki iş birliğini tesis etme mekanizması geliştirilecek.

Öte yandan, Türkiye ile Gambiya arasında 19 Nisan'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı"na göre, iki ülke arasında sağlık hizmetleri ve tıp bilimleri alanındaki iş birliği güçlendirilecek.

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