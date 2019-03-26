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Milletlerarası anlaşmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Burundi'yle imzaladığı mutabakat zaptı, Fas ile vardığı anlaşma ve İran ile toplantı tutanağı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Burundi ile vardığı mutabakat zaptı, Fas ile yaptığı anlaşma ve İran ile Yüksek Hudut Komisyonu dönem toplantısı tutanağı Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım ve Hayvancılık Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", bitkisel üretim, hayvancılık ve hayvan sağlığı, sağlık ve bitki sağlığı, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gıda sanayi, tarımsal araştırma, sulama ve yayım hizmetleri, kırsal kalkınma, iki ülke özel sektörlerinde tarımsal ortak girişimlerin teşvik edilmesi alanlarında dostane ilişkilerin geliştirilmesini kapsıyor.

"Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Hudut Komisyonu (YHK) 27. Dönem Toplantısı Tutanağı"na göre iki ülke, ortak hudutta yaşanan hudut olaylarının yetkili hudut makamları ve YHK tarafından incelenmesi ve takip edilmesi konularında mutabakata vardı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına ilişkin Anlaşma"ya göre de taraflar ticari, ekonomik ve turistik ilişkileri artırmak isteyerek uluslararası kara yolu taşımacılığı alanında iş birliği ve ortaklığı geliştirmek üzere mutabık kaldı.

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Burundi Fas İRAN milletlerarası antlaşmalar Resmi Gazete

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