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  4. Milletvekili Özlem Zengin’e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi

Milletvekili Özlem Zengin’e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi

19.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili Özlem Zengin’e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Mert Yaşar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Milletvekili Özlem Zengin’e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi

Milletvekili Özlem Zengin’e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Mert Yaşar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yaşar hakkında 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Avukat Mert Yaşar hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Yaşar’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Öte yandan Yaşar’ın tensip zaptı ile tahliye edildiği bilgisine de ulaşıldı.

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