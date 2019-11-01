Milletvekili Sorgun 54 yıldır bisiklet sevdasından vazgeçmedi

ABDULLAH DOĞAN - AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, siyasi çalışmalarının yanı sıra günlük işlerinde de tutkunu olduğu, babasından kalan 45 yıllık bisikletini kullanıyor.

Hemşehrilerini teşvik amacıyla hem siyasi çalışmaları sırasında hem de gündelik hayatında bisikleti tercih eden Sorgun, 7 yaşından beri devam eden tutkusunu AA muhabirine anlattı.

Sorgun, yaklaşık 54 yıldır pedal çevirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda kullandığım bisiklet, 45 yıllık. Kullandığım 3 bisikletin ikisi Konya'da biri de Ankara'da. Bisiklet, bizim için spor aracı değil ulaşım aracıdır. Aslında bisiklet benim için hayat tarzıdır. Bisiklet demek hareket demek. Hareket olmazsa bereket olmaz. Bisiklet tasarruf demek, çevrecilik demek, otopark problemi çözüm demek ve hava kirliliğini önleme almak demektir. Bisikletin pek çok faydaları var. Onun için Konya gibi düz şehirlerde iyi bir ulaşım aracıdır. Ankara'da ve Konya'da alışverişe giderken veya ziyarete giderken bazen teşkilat çalışmalarına, sivil toplum ziyaretlerinde etkin olarak kullanıyorum. Bürokratik görevlerimde, meslek hayatımda da bisiklet kullanmayı tercih ettim. Şimdi de kullanıyorum."