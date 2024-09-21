Milletvekilinin çakarlı lüks aracından suç makineleri çıktı! Savcı talimat verdi: "Bagajdakileri videoya alın"

Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Eylül günü Edirne otobanında uygulama yapmak için tertibat aldı. Bu sırada gişelerden geçmek isteyen çakarlı lüks bir aracı polis ekipleri durmak istedi. Ancak araç durmayıp kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü araç sirenleri açık şekilde kaçmaya çalışsa da 600 metre ileride durduruldu.
Ekran Haber'in özel haberine göre, inceleme sonucunda aracın CHP Edirne milletvekili Ediz Ün’e ait olduğu ortaya çıktı.
Sürücü olarak araçta bulunan Ç.R.Ç.’nin kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan F.A.’nın ise "Uyuşturucu kullanmak," "Hırsızlık," "Mala Zarar verme," "Açıktan hırsızlık," "Resmi Belgede Sahtecilik," "Güveni Kötüye Kullanma," "Kooperatif Yöneticilerinin Faaliyeti kapsamında Dolandırıcılık" ve "2 adet Karşılıksız Çek Keşide Etme," "Başkasına ait marka hakkına iktibas veya suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya Hizmeti Sunmak" suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.
Ekipler, iki şahsın da suç kayıtlarının ortaya çıkmasının üzerine araçta arama yapılmak için şoför F.A.’ya araçta suç unsuru olup olmadığı soruldu. F.A. ise “Kendime yetecek kadar elektronik var” dedi ve bagajı açtı. Bagajdan yola elektronik sigara ve atomizer ateşleyiciler döküldü. Bunun üzerine polis ekipleri müracaat savcılığı aradı.
Müracaat savcısı şahısların bulunanları "Rızaen teslim edip etmeyeceğini" sorulması, teslim etmeyi kabul ederlerse arama yapılmaksızın video çekimi yapıp suç unsurlarına el konulması talimatı verdi. Bunun üzerine F.A. bagajdakileri teslim etmeyi kabul etti.
Polis ekiplerinin bagajdaki elektronik sigara ve optimizer ateşleyicileri kayıt altına aldığı ve her iki şahsı serbest bıraktığı öğrenildi.