HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu

23.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu. Gergerlioğlu, başvurusu öncesinde HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile birlikte geldiği AYM önünde açıklama yaptı. Gergerlioğlu, "Arkamızda Enis Berberoğlu'na adaletli bir karar veren bir mahkeme var. Ben de o mahkemeden adalet bekliyorum. Son durak burası" dedi. Gergerlioğlu, daha sonra milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali istemiyle hazırladığı dilekçeyi mahkemeye teslim etti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Halkların Demokratik Partisi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den flaş Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den flaş Türkiye açıklaması

Silahla kovaladı, canını aldı! Katil eşe: Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey

Sokakta eşinin canını aldı! Katile söylenenler kan dondurdu

Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Japonya'dan Türkiye'ye tatile geldi, başına gelmeyen kalmadı! Sokaklara düştü

Japonya'dan tatile geldi, başına gelmeyen kalmadı

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yeni tedbirler için gözler alıncak kararlarda

Yeni tedbirler için gözler Bilim Kurulu'nda

Endişelendiren tablo! Yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 66'yı geçti

Korkutan uyarı geldi! Yüzde 80'i geçerse alarm söz konusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.