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Milli Ağaçlandırma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:39 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "11 Kasım artık bizim için ağaç bayramıdır. İnşallah artık her 11 Kasım'ı fidan dikerek kutlayacağız"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Eyüpsultan'daki Pirinççi Ağaçlandırma Sahasında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak saat 11.11'de başlayan "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Eyüpsultan'da ve İstanbul genelinde 8 farklı noktada 177 bin ağaç dikildi.

Pirinççi Mahallesi'ne gelen vatandaşlara, girişte üzerinde "Geleceğe Nefes" yazılı önlükler dağıtılırken, Ağaçlandırma Şefi Süleyman Özyurt, vatandaşlara fidanın nasıl dikilmesi gerektiğini anlattı.

STK'lar ve ilçe belediyeleri aracılığıyla etkinlik alanına gelen vatandaşların yanı sıra öğrenciler de önlük giyerek fidan dikti. Dikilen fidanların ardından, katılımcılar tarafından can suyu verildi.

- "Bugün fidan dikme bayramıdır"

Etkinlikte konuşan Vali Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bugün fidan dikme bayramıdır, Bugün vatanın dört bir yanında 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Daha yeşil bir İstanbul için davetimize koştunuz, geleceğimize koştunuz. Bugün İstanbul’da 177 bin fidan dikmeyi hedefledik. Bugün hep birlikte daha yeşil bir İstanbul için irade beyan ediyor, geleceğimiz için büyük adımlar atıyoruz. 11 Kasım artık bizim için ağaç bayramıdır. İnşallah artık her yıl 11 Kasım'ı fidan dikerek kutlayacağız. Son 10 yılda, devletimiz 16 milyon 770 bin fidanı İstanbul'da toprakla buluşturdu. Bu yıl, 253 bin fidan diktik. Sadece bu etkinlik için okullarımıza 21 bin fidan dağıttık. Seferberlik kapsamında bugün 177 bin fidanı aynı anda dikiyoruz. Yıl sonuna kadar 1 milyon 500 bin fidan dikilecek."

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Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan Fidan Milli Ağaçlandırma Günü

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