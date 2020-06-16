HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika LGS açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuu. Koronavirüse karşı alınan önlemlere değinen Selçuk, "Her bir çocuğumuz evlerinden maskelerle gelecek. Biz istiyoruz ki daha sakin bir ortam olsun, çok kalabalık olmasın." dedi. Öte yandan Bakan Selçuk, EBA'dan uzaktan eğitimin gelecek yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Herbir çocuğumuz evlerinden maskelerle gelecek. Biz istiyoruz ki daha sakin bir ortam olsun, çok kalabalık olmasın. Sınavdan önce yeni bir maske vereceğiz. Okula giren her çocuğun el dezenfektanı konusunda tedbir aldık. 45 dakikalık arada çocuklar çıkıp hava alıp geldiğinde yeniden maske vereceğiz. Veliler okul bahçesine alınmayacak. Buna dikkat etmek lazım. Arada velilerin çocuklarla temasları söz konusu olabilir. O arada veliler dikkatli olursa, yığılmaya neden olmadan, mümkünse temas etmeden... Her türlü karışıklık çocuklarımızın aleyhine işlyecek. Gözetmenler cerrahi eldiven takmak zorunda. Soru kitapçıklarını normalde çocuklara veriyoruz ama vermeyeceğiz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler" dedi.

Bakan Selçuk, "Geçen sene 3 bin 873 okulda sınav yapmışız. 5 kat artırdık, bu kez 18 bin okulda yapacağız. Nasıl bir tedbir aldığımız çok net görülüyor. Herkes kendi okulunda sınava girecek" diye konuştu.

Sınav esnasında maske takılacak mı sorusuna ise Bakan Selçuk, "Sınav başladığında maske çıkarılabilir, isteyen çocuğumuz çıkarabilir" dedi.

LGS sınavının bu hafta kesin yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, koronavirüse yakalanan çocuklarla ilgili şunu söyledi: "Komisyona başvurularak, ayrı tedbirlerin alındığı ayrı binalarda sınava girebilirler. Çocuk hastanede ise ve sınava girmek isterse sınav hastanede yapılır. Görevli sayısını da artırdık. 353 bin kişi görev yapacak. Rehber öğretmenler hiçbir zaman görevlendirilmedi ama bu yıl 18 bin civarından rehber öğretmeni görevli olacak" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldıYKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

MEB duyurdu! Bir sınav daha ertelendi

MEB duyurdu! Bir sınav daha ertelendi

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YKS giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM, sınav giriş belgelerini yayımladı (YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?)

YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınavı sonuçları Haziran 2020

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınavı ertelenecek mi? YKS tarihi değişti mi? Koronavirüste ikinci dalga endişesi

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınavı ne zaman, sonuç tarihi belli mi? (ÖSYM)

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

2020 MSÜ sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2020 MSÜ sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

LGS sınav giriş bilgileri yayımlandı

LGS sınav giriş bilgileri yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.