Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Herbir çocuğumuz evlerinden maskelerle gelecek. Biz istiyoruz ki daha sakin bir ortam olsun, çok kalabalık olmasın. Sınavdan önce yeni bir maske vereceğiz. Okula giren her çocuğun el dezenfektanı konusunda tedbir aldık. 45 dakikalık arada çocuklar çıkıp hava alıp geldiğinde yeniden maske vereceğiz. Veliler okul bahçesine alınmayacak. Buna dikkat etmek lazım. Arada velilerin çocuklarla temasları söz konusu olabilir. O arada veliler dikkatli olursa, yığılmaya neden olmadan, mümkünse temas etmeden... Her türlü karışıklık çocuklarımızın aleyhine işlyecek. Gözetmenler cerrahi eldiven takmak zorunda. Soru kitapçıklarını normalde çocuklara veriyoruz ama vermeyeceğiz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler" dedi.

Bakan Selçuk, "Geçen sene 3 bin 873 okulda sınav yapmışız. 5 kat artırdık, bu kez 18 bin okulda yapacağız. Nasıl bir tedbir aldığımız çok net görülüyor. Herkes kendi okulunda sınava girecek" diye konuştu.