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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile yazı gönderildi! Yüz yüze eğitim öncesi...

23.08.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1-3 Eylül arasında uygulanacak uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi. 81 ile gönderilen yazıda öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile yazı gönderildi! Yüz yüze eğitim öncesi...

MEB tarafından tüm illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 31 Ağustos Salı günü başlayacağı, eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin de 1-3 Eylül'de yapılacağı anımsatıldı. Ayrıca öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

REHBERLİK ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLECEK

Genelge doğrultusunda eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibari ile ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Uyum etkinlikleri, oyun temelli ve öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetler içerecek. Öğrencilerin; oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

ÖĞRENCİ VE VELİLERE BİLGİLENDİRME

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske, mesafe, temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım gibi konularda bilgilendirmeler yapılacak. Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden faydalanacak.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim
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