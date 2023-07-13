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  4. Milli Gazete yazarının oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cansız bedeni derin dondurucuda parçalanmış şekilde bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı, ifadesi kan dondurdu

Milli Gazete yazarının oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cansız bedeni derin dondurucuda parçalanmış şekilde bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı, ifadesi kan dondurdu

13.07.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cansız bedeni Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda parçalara ayrılmış halde bulundu. Kasadar'ın fidye için kaçırıldığı öğrenilirken katil zanlısı, ailenin eski bir çalışanı çıktı. Gözaltına alınan katil zanlısı ilk ifadesinde Kasadar'ı çıkan tartışma sonucunda boğarak öldürdüğünü söyledi.

Milli Gazete yazarının oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cansız bedeni derin dondurucuda parçalanmış şekilde bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı, ifadesi kan dondurdu

İstanbul'da pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar fidye için kaçırılmıştı. Polis, Kasadar'ı bulmak için seferber olurken dün sabah 19 yaşındaki gencin Bayrampaşa'daki bir evde derin dondurucuda cansız bedeni bulundu. Bir mahalle sakini, "Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi. Öte yandan katil ailenin eski çalışanı çıkarken emniyetteki ifadesinde çıkan tartışma sonucunda boğarak öldürdüğünü söyledi.

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Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar

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Muhammed Nuh Kasadar

PAZARTESİ GÜNÜ KAÇIRILDI

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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DERİN DONDURUCUDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için art arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

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Polis evde yaptığı incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti. Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ESKİ AİLE ÇALIŞANI ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği öğrenildi. Şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"CESET PARÇA PARÇA ÇIKARILDI"

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

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OLAYLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR: 40 BİN DOLAR İSTEMİŞ

Olayla ilgili yeni çıkan detaylarda katil zanlısı yapılan görüşmede ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi. Daha sonra yapılan pazarlıkla 70 bin liraya razı oldu. Polis ekipleri fidye alışverişi ayarlayıp şüpheli ile anlaşma sağlandı.Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Hakan Ö.'yü hemen gözaltına alarak sorguya aldı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar'ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis, Hakan Ö'nün Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlının 3. katındaki dairesini bastı. Daireye giren ekipler, Muhammed Nuh Kasadar'ın parçalanmış cesedini derin dondurucu içinde buldu.

"BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre şüpheli ilk ifadesinde ''Önceden M. N. K. isimli şahsın babasının iş yerinde çalıştığını, şahsı bundan dolayı tanıdığını, M. N. K. isimli şahısla 10.07.2023 günü yemek, yemek için buluştuklarını, akabinde Bayrampaşa'da bulunan ikametine geçtiklerini, ikamette sohbet ederken eski konuların açıldığını, aralarında tartışma çıktığını, sinirlenerek şahsı boğarak öldürdüm. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Cesedin kokmaması için de parçalayarak derin dondurucuya koydum'' söylediği öne sürüldü.

KUMAR BORCU İDDİASI

Hakan Ö.'nün kumar yüzünden borcu olduğu için 19 yaşındaki genci kaçırıp fidye yoluna başvurduğu iddia edildi.


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cinayet İstanbul

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