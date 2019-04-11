"Milli Görüş'e uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor"

Yeniden Refah Partisi Hukuk ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ener, "Bugün Saadet Partisinin, Milli Görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor. Bu olayın tüm Milli Görüşçülere, Milli Görüş hareketine ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz." dedi.

Ener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisinin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının boşaltılması için tahliye işlemlerinin başlamasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Bu kapsamda, herhangi bir haciz işlemi yapılmadığını bildiren Ener, Saadet Partisi adına Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya'nın 16 Ocak 2019'da parti binasının 1 Nisan'da tahliye edileceğine ilişkin taahhütname imzaladığını hatırlattı.

Ener, tahliyenin taahhütname belgesini gösterip, hukukun gereğinin yapıldığına dikkati çekerek, "Bugün gerçekleştirilen zorunlu ve tamamıyla hukuki tahliye işlemine gösterilen tepkiler, maalesef bir siyasi algı ve oyundur. Saadet Partisi bundan 6 ay önce kesinleşen mahkeme kararıyla binayı hukuken tahliye etmek zorunda olduğunu öğrenmiştir. Bu olay, tamamen hukuk ve haklı sürecin sonucudur. Ortada iddia edildiği gibi bir mağduriyet yoktur." diye konuştu.