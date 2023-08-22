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  4. Milli güreşçi de araçtaydı, bir tek o kurtuldu! Sabaha karşı feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Milli güreşçi de araçtaydı, bir tek o kurtuldu! Sabaha karşı feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

22.08.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da sabaha karşı gerçekleşen kazada birçok can kaybı yaşandı. Otomobilin refüje çarpıp alev alması sonucu Adem Yüce (44) ve oğlu Oktay Yüce (20) ile Bekir Sarı (41) ve oğlu Burak Sarı (17) yaşamını yitirdi. Sarı'nın diğer oğlu milli güreşçi Beytullah Sarı da araçtaydı... Kaza kameraya yansıdı.

Milli güreşçi de araçtaydı, bir tek o kurtuldu! Sabaha karşı feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara E 96 kara yolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Salihli yönünden Kula yönüne giden Adem Yüce yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp alev aldı.

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Otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Kazada, otomobil sürücüsü Adem Yüce ile yanındaki oğlu Oktay Yüce, Bekir Sarı ve onun oğlu Burak Sarı hayatını kaybetti. Sarı'nın kazada yaralanan ve milli güreşçi olduğu belirtilen diğer oğlu Beytullah Sarı ise Salihli'de kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sarı'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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