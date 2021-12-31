Milli piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? Milli piyango bileti internetten nasıl alınır?

Millî Piyango bilet satışı, hem internetten hem de bireysel olarak çekiliş başlayana kadar devam ediyor. Milyonlarca insanın hayalini 120 milyon TL’lik büyük ikramiye süslüyor. 1 kişiye 120 milyon TL, 2 kişiye 12'şer milyon TL, 10 kişiye 1,2'şer milyon TL, 40 kişiye, 120'şer bin TL, 100 kişiye 12'şer bin TL, 200 kişiye 6'şar bin TL, bin kişiye 2'şer bin TL, 10 bin kişiye biner bin TL, 40 bin kişiye 500'er TL, 200 bin kişiye 300'er TL, 700 bin kişiye 240'ar TL, 2 milyon kişiye 120'şer TL ve toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILIYOR?

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cuma günü 17:00'de başlayacak. 12 bin TL ve 12 milyon TL kazandıran numaralar belli olacak. 18:30'da 6.000 TL kazandıran numaralar, 20:30'da 240-2 bin TL kazandıran numaralar ve son olarak 23:00'te 120 milyon TL ve amorti kazandıran numaralar açıklanacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi Kanal D ekranından canlı olarak yayımlanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.



