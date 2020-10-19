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Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango çekilişi ne zaman? 19 Ekim Milli Piyango sorgulama ekranı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Şans oyunu tutkunları tarafından Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleşen çekilişle ilgili olarak Milli Piyango çekilişi saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman yapılacak? İşte 19 Ekim Milli Piyango sorgulama ekranı…

Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango çekilişi ne zaman? 19 Ekim Milli Piyango sorgulama ekranı!

Şans oyunları tutkunları 19 Ekim Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kazananının belli olması için heyecanlı bekleyiş sürerken sorgulamanın nasıl yapılacağı ve çekilişin nereden izleneceği de çok sayıda vatandaş için merak konusu oldu. İşte Milli Piyango sonuçları 19 Ekim 2020 ile ilgili tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her ayın 9’u, 19’u ve 29’unda gerçekleşen Milli Piyango çekilişi saat kaçta sorusuyla araştırılıyor. 19 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan çekiliş, saat 15.30’da gerçekleşecek. İsteyen vatandaşlar Milli Piyango çekilişini canlı olarak millipiyangoonline.com üzerinden seyredebilecek. Çekiliş saatinde çekilişi canlı olarak izleyememiş olan vatandaşlar için aynı zamanda çekilişin videoları da internet sitesinde yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar sonrasında da tekrar çekiliş videosunu izleyebiliyor. 15.30’da başlayacak olan Milli Piyango çekilişi için amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise 17.30’da gerçekleşecek.

MİLLİ PİYANGO SORGULA

19 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Milli Piyango sonuçları 19 Ekim 2020 tarihli çekiliş için yine millipiyangoonline.com üzerinden paylaşılıyor. Aynı zamanda Milli Piyango sonuçları yanı sıra biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek isteyen vatandaşlar da ilgili ekrana 23 haneli bilet seri numarasını girerek sorgulama işlemi yapabiliyor ve biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenebiliyor. Gerçekleşecek çekilişte beklenen büyük ikramiye ise 4 milyon TL. Çekiliş sonuçları ve bilete çıkmış olan ikramiye yukarıdaki linke tıklanarak kolayca öğrenilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

İsteyen vatandaşlar önceden basılan biletleri satın alıp ikramiye edebilecekleri ve tamamen şans üzerine kurulan oyunu 18 yaşından büyük olmaları koşuluyla oynayabiliyor. Her bilet üstünde 0 ve 9 arası rakamların sıralı şekilde yazılmasıyla oluşan sıralı numara bulunuyor. Vatandaşlar, çeyrek, yarım ya da tam bilet satın alarak oyunu oynayabiliyor ve biletlerinin türüne göre ikramiye kazanabiliyor. Biletler satış bayilerinin yanı sıra millipiyangoonline.com üstünden ya da mobil uygulamadan satın alınabiliyor.

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