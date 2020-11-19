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Milli Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuç sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango sonuçları 19 Kasım 2020!

19.11.2020 18:00 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuç sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango sonuçları 19 Kasım 2020!

Şans oyunu meraklıları tarafından 19 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Milli Piyango çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Heyecanla beklenen 19 Kasım Milli Piyango sonuçları belli oldu! Şimdi şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafından Milli Piyango sonuç sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Milli Piyango sonuçları 19 Kasım 2020 ile ilgili detaylar...

19 Kasım 2020 Milli Piyango sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla araştırılıyor. Pek çok vatandaş da bilet sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Çekilişler canlı olarak millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com üzerinden izleyememiş olan vatandaşlar tarafından yine aynı site aracılığıyla sonuçlar kontrol edilebiliyor. Sorgulama alanı kullanılarak vatandaşlar biletlerine çıkan ikramiyeyi de kolayca öğrenebiliyor. İşte şans oyunu tutkunlarının heyecan içerisinde beklediği Milli Piyango sonuçları 19 Kasım 2020 ekranı ile ilgili tüm merak edilenler…

19 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleşen çekilişler son olarak 9 Kasım'da yapıldı. Belirli tarihlere denk gelen günlerin yanı sıra 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 31 Aralık'ta da özel çekilişler yapılıyor. Saat 15.30'da gerçekleşen 19 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları şimdi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango sonuçları olarak kazanan numara 397043 oldu. Amorti ise 1 ve 6 oldu. Aşağıdaki link aracılığıyla Milli Piyango sorgulama işlemi de yapılabiliyor. Böylece bilete çıkmış olan ikramiye ve sonuçların tam listesi de öğrenilebiliyor. Bunun yanı sıra millipiyangoonline.com üzerinde de detaylı liste yer alıyor.

milli piyango

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Oyunda; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunuyor. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklı oluyor. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanıyor. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanıyor. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yarısını kazanıyor; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin çeyreğini kazanıyor.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilenler amorti kazanmış oluyor. Büyük ikramiyeyi kazanan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bilet teselli ikramiyesi kazanıyor. Önceden basılmış olan Milli Piyango biletleri satın alınarak ikramiye elde edilebilen oyun, tamamen şans üzerine kurulu. Her biletin üstünde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılmasıyla oluşan bir sıralı numara bulunuyor. Biletler internet sitesinden, mobil uygulamadan ya da satış bayilerinden satın alınabiliyor.

Çekilişler her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştiriliyor. Bilette seçilen numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanılıyor.

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