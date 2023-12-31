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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI CANLI İZLE! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

31.12.2023 12:38 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango çekilişi canlı izleme ekranı merak ediliyor. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar Milli Piyango bileti satın aldılar. Bugün (31 Aralık 2023 Pazar) gerçekleşecek yeni yıl özel çekilişinde bu sene büyük ikramiye tam tamına 400 milyon TL olarak açıklandı. Çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları Mynet'te olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI CANLI İZLE! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2024 için geri sayım devam ediyor. Yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye 400 milyon TL olarak açıklandı. Çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet ise 400 TL'den satılıyor. Yapılan açıklamaya göre dağıtılacak toplam ikramiye tutar 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI MYNET'TE OLACAK!

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız

Milli Piyango

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.

Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletlerinin 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 1 5

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE 400 MİLYON TL

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

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