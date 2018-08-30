Milli Piyango sorgula - 30 Ağustos Zafer Bayramı Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

30 Ağustos Zafer Bayramı özel çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da yapılacak. Milli Piyango çekilişleri normalda her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılıyor. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi özel günler için özel bir çekiliş düzenleniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Milli Piyango özel çekilişinde büyük ikramiyenin 3 milyon TL olması bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan yeni düzenleme sonrasında artık bayilerdeki terminallerden de Milli Piyango bileti alınabiliniyor. Son yapılan 19 Ağustos çekilişinde, ikramiyeyi kazanan 4 biletten bir tanesi Tekirdağ'daki bir bayiden bu şekilde alınan biletlerden çıktı. Şansınızı bu şekilde deneyebilirsiniz. Peki Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman belli olacak? Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam yapılacak 30 Ağustos Zafer Bayramı özel çekilişi saat 17.00'da başlayacak. Fakat çekilişe dair iki büyük ikramiye ile amorti çekilişi, 18.00'da başlayacak olan ve aşağıdaki linkten izleyebileceğiniz canlı yayında yapılacak.

30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÖZEL ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (18.00) Canlı yayında yapılan çekilişten yaklaşık 15-30 dakika sonra aşağıdaki bilet sorgulama sayfasında sonuçları ilan edilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar yayımlandıktan sonra haberimiz güncellenecektir. Bol şanslar... MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 30 Ağustos Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 30 Ağustos'u seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 30 Ağustos Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz. MİLLİ PİYANGO BİLETİ ARTIK OYUN TERMİNALLERİNDE! 29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır. Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;

-1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir. Çekilişlerimiz, www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr internet adreslerinden, çekiliş günlerinde canlı olarak izlenebilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor? Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır. Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli? Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı? Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır. Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız? Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.