Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2024 sonuç sorgulama ekranı! Milli Piyango bilet sorgulama nereden yapılacak? Büyük ikramiye 400 milyon TL

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı internette araştırılıyor. 2024 Ocak ayına zengin girmek isteyen kişiler tam, yarım ya da çeyrek bilet alarak çekilişe katılacaklar. Biletler bayilerden ya da Milli Piyango Online'dan çevrimiçi olarak alınabiliyor. Çeyrek bilet fiyatı 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet ise 400 TL. Çekiliş 31 Aralık gecesi noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte, 2024 yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.





