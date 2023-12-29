Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek, bilet satışı son gün ne zaman? Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak

Milli Piyango yılbaşı bilet satışının sona ereceği tarih vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. "Milli Piyango bilet sorgulama nereden yapılacak, yılbaşı bilet satışı son gün ne zaman?" gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. 400 milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye için şansını denemek isteyen vatandaşlar tam, yarım ya da çeyrek bilet alıp 31 Aralık 2023 Pazar gününü bekleyecekler. Çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları Mynet'te olacak.
Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.
2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız
Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletlerinin 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.
Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.