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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek, bilet satışı son gün ne zaman? Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak

29.12.2023 12:13 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2024 için heyecan dorukta. Çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet ise 400 TL'den satılıyor. Yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye 400 milyon TL olarak açıklandı. Yapılan açıklamaya göre dağıtılacak toplam ikramiye tutar 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet satışında son gün ne zaman? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek, bilet satışı son gün ne zaman? Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak

Milli Piyango yılbaşı bilet satışının sona ereceği tarih vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. "Milli Piyango bilet sorgulama nereden yapılacak, yılbaşı bilet satışı son gün ne zaman?" gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. 400 milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye için şansını denemek isteyen vatandaşlar tam, yarım ya da çeyrek bilet alıp 31 Aralık 2023 Pazar gününü bekleyecekler. Çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları Mynet'te olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 1 4

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI MYNET'TE OLACAK!

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletlerinin 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 1

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 1 3

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE 400 MİLYON TL

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.

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