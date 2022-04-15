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Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuruları başladı mı? İşte Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuru şartları!

15.04.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı yayımlanan kamu ilanı duyan kişiler ile iş değiştirmeyi düşünen ya da işe girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuruları başladı mı? 2022 Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuru şartları nelerdir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuruları başladı mı? İşte Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuru şartları!

Milli Saraylar İdaresi personel alımı ilanı yayımlandı. Milli Saraylar İdaresi'ne 144 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. iş değiştirmeyi düşünen ya da işe girmek isteyen kişiler Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuruları başladı mı? 2022 Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtını öğrenmek için internet arama motorlarında araştırma yapıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuruları 15 Nisan Cuma (bugün) başladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada başvuru alımlarının 24 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona ereceği belirildi.

2022 MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Saraylar İdaresi personel alımı için istenen başvuru şartları şu şekildedir:

  1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,

2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.

2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. 2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2.9. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.

2.10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

2.11. Büro Personeli pozisyonu için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP(3) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.

2.12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.

2.13. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz. 2.14. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce aynı unvan için yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanmamış olmak. (Aynı unvan için daha önce yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir) 2.15. Sınava ilişkin bilgiler kısmında yer alan başvuru özel şartlarını taşımak

MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılan açıklamaya göre; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 6 Haziran 978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, başvuru özel şartları belirtilen 144 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacak.

Milli Saraylar İdaresi personel alımı için başvurular e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım kısmından gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr linkinden de e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir."

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