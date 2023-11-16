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Milli Savun Bakanı Güler duyurdu! 40 Eurofighter savaş uçağı alınacak

16.11.2023 21:20 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı almak istediğini belirtti. Bakan Güler Almanya'nın bu alıma itiraz ettiğini de sözlerine ekledi.

Milli Savun Bakanı Güler duyurdu! 40 Eurofighter savaş uçağı alınacak

Bakan Güler, 40 Eurofighter savaş uçağı almak istediklerini belirterek, "Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya çözeceğiz diyor." dedi.

Bakan Güler ayrıca Eurofighter savaş uçaklarının oldukça etkili olduğunu sözlerine ekledi.

euro

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız :

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft [343] [344] )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15 (SABAH)

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Yaşar Güler msb
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