Milli Savunma Bakanı Akar, Cezayir Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ve Cezayir arasındaki iş birliği sadece ülkelerimize, silahlı kuvvetlerimize değil aynı zamanda bölge barışına da önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

İki ülke ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Akar, "kardeşimiz", "stratejik ortağımız" olarak nitelendirdiği Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasının 68'inci yıl dönümünü kutladı.

Cezayir ve Türkiye arasında geçmişe dayanan ilişkilere, ortak tarih ve kültüre vurgu yapan Akar, iki ülke arasında savunma güvenlik, savunma sanayi, askeri eğitim iş birliği konularında çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Bakan Akar, "Türkiye ve Cezayir arasındaki iş birliğinin sadece ülkelerimize, silahlı kuvvetlerimize değil aynı zamanda bölge barışına da önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Cezayir Büyükelçisi Sofiane Mimouni'nin de konuştuğu resepsiyonda, Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasının 68'inci yıl dönümünü dolayısıyla hazırlanan pasta protokol üyeleri tarafından kesildi.

