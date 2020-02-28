HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib saldırısı sonrası ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib saldırısı sonrası ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 11:47 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 33 askerimizin şehit olduğu İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib saldırısı sonrası ilk açıklama

Bakan Akar yaptığı açıklamada "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun bulunmadığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu
İncirlik Üssü’nde hareketlilikİncirlik Üssü’nde hareketlilik
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Diğer Haberler
28 Şubat Cuma hutbesi değiştirildi: Mehmetçik zalimlerin karşısındadır!

Cuma hutbesi değiştirildi

Kilis’ten İdlib’e askeri sevkiyat

Komandolar sevk edildi

Diyanet'ten Cuma hutbesi: Hak uğruna mücadelemiz, birlik beraberlik ruhumuz

'Hak uğruna mücadelemiz, birlik beraberlik ruhumuz'

İdlib'deki hain saldırının ardından İncirlik Üssü’nde hareketlilik

İncirlik Üssü’nde hareketlilik

Rusya, Akdeniz’e 2 savaş gemisi gönderiyor

Rusya, Akdeniz’e 2 savaş gemisi gönderiyor

TSK rejim hedeflerini gece boyunca böyle vurdu

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Rejim hedefleri böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.