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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Amacımız Kılıçdaroğlu'nun sağ salim ayrılmasını sağlamaktı. Mesaj dediğim vatandaşın 'terörü bitirin' sözüne yanıttı'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin soruları yanıtladı.

Akar şöyle konuştu:

''Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı. Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil. Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi? 'Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'şehitlerimizin kanı yerde kalmasın, terörü bitirin' ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir."

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
10 kişilik grubu zerdest edemiyecek kapasitedeöisiniz
O yüzden mi evde 2 saat beklettiniz??? yani kısacası hedefinize ulaşamadınız Akar beyfendi!!!!
Bu Akar kim ya,esir alınmiş ve hala orduya komuta etmiş, istifa etmemiş koltuk sevdalısı bir müptezel, hadi oradan sen de
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