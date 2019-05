Milli Savunma Bakanı Akar: “İdlib’de ateşkes ve istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele veriyoruz”

“Türk Hava Kuvvetleri bugün vazifeye adanmış her an harbe hazır anında harekete geçebilecek bir kuvvettir"

"Türk Hava Kuvvetleri bugün vazifeye adanmış her an harbe hazır anında harekete geçebilecek bir kuvvettir" diyen Küçükakyüz, şöyle konuştu:

“15 Temmuz’da aramızda yuvalanmış bir kısım terörist hain sahip olduğumuz yüce değerlere ihanet etmiş ve bizi derinden yaralamış olmasına rağmen günümüzün birlik ve beraberlik günü olduğunu, onurlu askerlik ve havacılık kimliğine her zamankinden daha fazla sahip çıkmak, ona daha fazla güç katmak sorumluluğunda olduğumuzu asla unutmadık, unutmayacağız. Bu zor günlerin üstesinden gelmek ve sahip olduğumuz yüksek standartları koruyabilmek için her zamankinden daha fazla sabırla ve özverili bir gayretle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. İcra ettiğimiz son harekatlar göstermiştir ki sahip olduğumuz modern sistemler ve profesyonel insan gücü ile hava gücümüz etkin, caydırıcı ve saygın bir güç halindedir.

Yakın bir gelecekte harekat bağımsızlığımız garanti altına alacak milli silah sistemlerinin çoğaltılması önemli psikolojik, ekonomik ve politik avantajlar sağlayacak, olası bir harekatın icrasında ve kazanılmasında anahtar unsur olacaktır. Bu nedenle bölgesinin en güçlü hava ve uzay gücü olmak için uydumuzu, insanlı ve insansız muharip uçak sistemlerimizi, hava savunma sistemimizi, akıllı mühimmatımızı ve askeri yazılımlarımızı çoğunlukla milli olarak geliştirmek ve kullanmak amacındayız. Bu noktadan hareketle milli muharip uçağımızın milletimizin emrinde uçurulacağı günlerin yakın olduğunu buradan ifade etmek isterim.”